Генерал Залужний заявив про перемогу Путіна в Європі

Україна спостерігає, як армія Росії проводить свої навчання / Колаж "Сьогодні"
У Міноборони України заявляють, що ситуація навколо нашої країни залишається напруженою і в цьому винна слабка реакція міжнародного співтовариства на квітневу ескалацію Росії.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний під час зустрічі із представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні (ЄС та НАТО).
Різка заява
"Воєнна-стратегічна обстановка довкола України залишається напруженою. Все, що відбувається нині, – це наслідок слабкої реакції міжнародної спільноти на цьогорічну квітневу ескалацію. Якби тоді було вжито більш дієвих заходів, не було б шантажу із застосуванням військової сили, енергетичної та "міграційної" кризи", – заявив Валерій Залужний.
Головнокомандувач ЗС України наголосив, що Росія працює на підрив загальноєвропейської безпеки.
"Метою російської гібридної агресії є не тільки повернення України у сферу свого впливу, а й в цілому підрив євроатлантичної та європейської безпеки. Тому відповідь агресору має бути консолідованою. Ми як військові готові до будь-якого розвитку ситуації. Але має бути дипломатичний шлях, хоча Росія вживає надзусиль, щоб ці майданчики не працювали, змушуючи Україну вести прямі переговори з ОРДЛО. Це робиться для того, щоб з РФ зняли санкції, оскільки вона вже не буде стороною конфлікту. Але я вважаю, що Росія має відповідати за все, що відбувається", – заявив генерал-лейтенант.
Навколо України
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