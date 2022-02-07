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Януковича вызвали в ГБР: к чему готовиться беглецу

Мария Дмитренко
7 февраля, 15:42
Экс-президент должен явится в бюро 9 февраля

Виктор Янукович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Государственное бюро расследований вызывает на допрос беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Повестка о вызове опубликована в газете "Урядовий кур'єр".

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"Вам необходимо явиться 9 февраля в 9:00 в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого", – говорится в повестке.

Зачем вызывают беглого президента?

Януковича вызывают в рамках уголовного производства о дезертирстве сотрудников управления Госохраны, в котором фигурирует также бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь. Об этом сообщает Интерфакс Украина.

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Янукович может стать поводом для вторжения РФ в Украину

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле.

Гармаш добавил, что не считает Януковича "отработанным материалом", поскольку беглого президента Россия может еще использовать. Президенту Владимиру Путину может понадобиться обращение о вводе войск от якобы украинских властей, в лице которых может выступить именно Янукович.

Суды над Януковичем в Украине

  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".
  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
  • Кроме того, Янукович начал судиться с Верховной Радой. Он обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.