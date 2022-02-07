Януковича вызвали в ГБР: к чему готовиться беглецу

Виктор Янукович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Государственное бюро расследований вызывает на допрос беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Повестка о вызове опубликована в газете "Урядовий кур'єр".
"Вам необходимо явиться 9 февраля в 9:00 в ГБР для получения уведомления о подозрении в уголовном производстве и допроса как подозреваемого", – говорится в повестке.
Зачем вызывают беглого президента?
Януковича вызывают в рамках уголовного производства о дезертирстве сотрудников управления Госохраны, в котором фигурирует также бывший заместитель начальника УГО – начальник Службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь. Об этом сообщает Интерфакс Украина.
Янукович может стать поводом для вторжения РФ в Украину
Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш заявил, что Россия может сделать экс-президента Виктора Януковича поводом для вторжения в Украину. Его обращение с просьбой ввести российские войска все еще в Кремле.
Гармаш добавил, что не считает Януковича "отработанным материалом", поскольку беглого президента Россия может еще использовать. Президенту Владимиру Путину может понадобиться обращение о вводе войск от якобы украинских властей, в лице которых может выступить именно Янукович.
Суды над Януковичем в Украине
- 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".
- 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
- Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
- Кроме того, Янукович начал судиться с Верховной Радой. Он обратился с иском в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины.