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Януковича викликали до ДБР: до чого готуватися втікачу

Марія Дмитренко
7 лютого, 15:42
Експрезидент має з'явитись у Бюро 9 лютого

Віктор Янукович (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань викликає на допит експрезидента України Віктора Януковича.

Повістка про виклик опублікована в газеті Урядовий кур'єр.

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"Вам необхідно з'явитися 9 лютого о 9:00 до Державного бюро розслідувань...для отримання повідомлення про підозру у кримінальному провадженні... та допиту як підозрюваного", – йдеться у повістці.

Навіщо викликають президента-втікача?

Януковича викликають у кримінальному провадженні про дезертирство співробітників управління Держохорони, в якому фігурує також колишній заступник начальника УДО – начальник служби безпеки президента Костянтин Кобзар. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Янукович може стати приводом для вторгнення РФ в Україну

Член української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Сергій Гармаш заявив, що Росія може зробити експрезидента Віктора Януковича приводом для вторгнення в Україну. Його звернення з проханням ввести російські війська все ще в Кремлі.

Гармаш додав, що не вважає Януковича "відпрацьованим матеріалом", оскільки експрезидента-втікача Росія може ще використати. Володимиру Путіну може знадобитися звернення про введення військ від нібито української влади, в особі якої може виступити Янукович.

Суди над Януковичем в Україні

  • 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно вибрав запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу, який нині переховується в Росії. Його заочно заарештували у справі про захоплення земель резиденції "Межигір'я".
  • 25 серпня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього власника державної резиденції "Межигір'я" та його сина.
  • Януковичів підозрюють в незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь, збитки, завдані цим державі, перевищують 500 млн грн.
  • Крім того, Янукович почав позиватися до Верховної Ради. Він звернувся з позовом щодо визнання факту його самоусунення від виконання конституційних повноважень президента України.