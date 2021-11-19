Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

"Дело вагнеровцев". ГБР ищет, кто слил журналистам секретные данные

Мария Дмитренко
19 ноября, 12:00
По данному факту открыто уголовное производство

ГБР расследует утечку документов по делу «вагнеровцев». Фото: коллаж "Сегодня"

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) проверяют источники утечки документов о деятельности спецслужб в связи с публикацией расследования о проведении спецоперации по "вагнеровцам". Кроме того, открыто уголовное производство по факту разглашения гостайны.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Реклама

Что известно?

Журналистка Янина Соколова "слила" в Сеть секретные документы Главного управления Министерства обороны о подготовке спецоперации по задержанию российских наемников ("вагнеровцев"). Эти материалы якобы подтверждают "срыв" операции.

Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович обвинил журналистку в том, что она опубликовала два официальных документа, имеющих гриф "совершенно секретно". Также он возмутился самим фактом передачи журналистам документов, касающихся спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Что говорят в ГБР

В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов. А также установление военнослужащих, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке.

Реклама

Указано, что производство открыто по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Расследование Bellingcat

Читайте также о роли Зеленского, Ермака, Порошенко и Безуглой в спецоперации по "вагнеровцам".