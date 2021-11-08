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Рейтинг Разумкова: какие шансы экс-спикера удержать поддержку до следующих выборов

Анна Ткаченко
8 ноября, 05:45
Фамилия экс-спикера Верховной Рады начала появляться в последних соцопросах

Разумков не скрывает, что доволен своими рейтингами / Коллаж "Сегодня"

Из уст бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова все чаще стали звучать намеки о президентских амбициях. Поэтому неудивительно, что его кандидатуру начали включать в президентские рейтинги.

К слову, ныне народный депутат занимает достаточно неплохие позиции в списках потенциальных лидеров президентской гонки. Но о чем говорят эти цифры и сможет ли политик сохранить уровень симпатии электората до реальных выборов?

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Сайт "Сегодня" решил разобраться в этом вопросе.

Выход на новый уровень

Первым президентский рейтинг с участием экс-спикера опубликовал Киевский международный институт социологии.

По состоянию на октябрь лидером среди тех, кто определился, за кого будет голосовать на выборах, если бы они проходили в ближайшее время, остается действующий президент Владимир Зеленский. У него 24,7% поддержки. В первой тройке также Петр Порошенко и Юлия Тимошенко— 15,6% и 12,2% соответственно. За ними идут Юрий Бойко (9,4%) и Игорь Смешко (7,8%).

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Дмитрий Разумков оказался на шестом месте с результатом 7,1% голосов потенциальных избирателей. В сентябре его не включали в исследование. Но динамику можно отследить, сравнив опрос, датированный концом мая – началом июня. Тогда рейтинг Разумкова был почти вдвое меньше — 3,1%.

Результаты опроса КМИС, который проводили с 15 по 18 октября этого года / www.kiis.com.ua

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий дал свою оценку таким показателям:

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"Пока результат Дмитрия Разумкова достаточно заметен и потенциал, конечно, есть. Учитывая, что прямо о президентских амбициях и участии в выборах не было заявлено. То есть на данный момент этот результат выглядит неплохой стартовой площадкой. Кроме этого, политик имеет неплохие показатели доверия/недоверия".

Планка повышается

Еще один соцопрос провели специалисты Центра Разумкова при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине. Исследование длилось с 14 по 20 октября этого года. Возглавляет рейтинг Владимир Зеленский, у него 25,7% голосов. За ним – Петр Порошенко (14,0%), Юрий Бойко (11,7%), Юлия Тимошенко (10,1%). Дмитрий Разумков уже на пятой позиции с результатом 8,8% голосов среди тех, кто уже определился со своим кандидатом.

Результаты опроса Центра Разумкова с 14 по 20 октября этого года / Скриншот: razumkov.org.ua


З аместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко в комментарии журналисту "Сегодня" описал портрет потенциального избирателя бывшего главы парламента.

"По регионам более-менее ровная картина, за исключением Запада, где его поддерживают меньше. По возрасту его больше поддерживают люди постарше, это видно по категории 60+. Хотя запрос на новые лица выражен больше у молодежи, но молодежь остается той категорией, которая чаще всего поддерживает именно Зеленского", рассказал Мищенко.

Рейтинги утекают, как вода сквозь пальцы

Те самые несколько процентов электоральной симпатии, которые Дмитрий Александрович набрал за последний полгода, перетекли к нему благодаря падению рейтинга нынешнего главы государства. Об этом говорит политтехнолог Борис Тизенгаузен. Но вскоре, в связи с последними событиями в Раде, расклады могут поменяться:

"Дмитрий Разумков, когда вошел в протестную фазу с президентом, фактически стал оппозиционером. А это значит, то следующий рейтинг покажет, что те люди, которые вроде как считали его с Зеленским и давали ему кредит доверия, могут поменять вектор. У него теперь появляется другой электорат — протестный. А это совсем другой сегмент. На оппозиционном поле тесно: там Порошенко, там Тимошенко. У кого он теперь будет отбирать, когда избиратель поймет, что находится в противостоянии с президентом? Пока понять довольно сложно".

Получить не значит удержать

Но эксперты сомневаются в том, что бывшему спикеру Рады удастся сохранить, а уж тем более приумножить нынешний рейтинг до начала реальной избирательной гонки.

"Рейтинги – это в первую очередь проявление того, что сейчас Разумков был в эпицентре событий. Очень много было инфоповодов, заявлений, выступлений. Но завоевать внимание за счет одного информационного повода просто. Вопрос в том, чтобы его удержать в течение длительного времени, чтобы это было системное информационное присутствие, которое могло бы конвертироваться в какую-либо поддержку. Пока в случае с Разумковым об этом говорить рано", утверждает политолог Петр Олещук.

Дефицит харизмы

Такие неутешительные прогнозы политологи дают не потому, что у Разумкова нет опыта или узнаваемости. В этом коктейле из идеальных качеств для кандидата не хватает более важного ингредиента. Политолог Андрей Золотарев раскрывает секрет:

"Просто быть примерным хорошистом, законником, без дурных привычек, которые последнее время стали появляться у президента с точки зрения избирателей, этого мало. Слишком тонированных у нас не любят. Надо еще продемонстрировать харизму, с которой у Дмитрия Александровича дефицит. Он серьезно вырос как спикер за два года под куполом парламента. Но может оказаться, что кресло спикера было его единственным политическим капиталом", — отметил Золотарев.

Не подтверждает и не опровергает

Сам же Разумков, которого сватают в президенты, прямо о своих политических намерениях не говорит. О гипотетической возможности баллотирования в президенты он в очередной раз намекнул в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". Ведущий мимолетом спросил: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента?". На что Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".

А рейтингом, который показывают социологические исследование, политик доволен.

Напомним, парламент отправил в отставкуэкс-главу парламента Дмитрия Разумкова 7 октября.

Сразу же после этого в "Слуге народе" пошли разговоры о том, чтобы забрать у Разумкова мандат.

Но политик продолжает работать в качестве народного депутата и готовиться создавать собственную политсилу.