Рейтинг Разумкова: какие шансы экс-спикера удержать поддержку до следующих выборов

Разумков не скрывает, что доволен своими рейтингами / Коллаж "Сегодня"

Из уст бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова все чаще стали звучать намеки о президентских амбициях. Поэтому неудивительно, что его кандидатуру начали включать в президентские рейтинги.

К слову, ныне народный депутат занимает достаточно неплохие позиции в списках потенциальных лидеров президентской гонки. Но о чем говорят эти цифры и сможет ли политик сохранить уровень симпатии электората до реальных выборов?

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Сайт "Сегодня" решил разобраться в этом вопросе.

Выход на новый уровень

Первым президентский рейтинг с участием экс-спикера опубликовал Киевский международный институт социологии.

По состоянию на октябрь лидером среди тех, кто определился, за кого будет голосовать на выборах, если бы они проходили в ближайшее время, остается действующий президент Владимир Зеленский. У него 24,7% поддержки. В первой тройке также Петр Порошенко и Юлия Тимошенко— 15,6% и 12,2% соответственно. За ними идут Юрий Бойко (9,4%) и Игорь Смешко (7,8%).

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Дмитрий Разумков оказался на шестом месте с результатом 7,1% голосов потенциальных избирателей. В сентябре его не включали в исследование. Но динамику можно отследить, сравнив опрос, датированный концом мая – началом июня. Тогда рейтинг Разумкова был почти вдвое меньше — 3,1%.

Результаты опроса КМИС, который проводили с 15 по 18 октября этого года / www.kiis.com.ua

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий дал свою оценку таким показателям:

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"Пока результат Дмитрия Разумкова достаточно заметен и потенциал, конечно, есть. Учитывая, что прямо о президентских амбициях и участии в выборах не было заявлено. То есть на данный момент этот результат выглядит неплохой стартовой площадкой. Кроме этого, политик имеет неплохие показатели доверия/недоверия".

Планка повышается

Еще один соцопрос провели специалисты Центра Разумкова при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине. Исследование длилось с 14 по 20 октября этого года. Возглавляет рейтинг Владимир Зеленский, у него 25,7% голосов. За ним – Петр Порошенко (14,0%), Юрий Бойко (11,7%), Юлия Тимошенко (10,1%). Дмитрий Разумков уже на пятой позиции с результатом 8,8% голосов среди тех, кто уже определился со своим кандидатом.

Результаты опроса Центра Разумкова с 14 по 20 октября этого года / Скриншот: razumkov.org.ua





З аместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко в комментарии журналисту "Сегодня" описал портрет потенциального избирателя бывшего главы парламента.

"По регионам более-менее ровная картина, за исключением Запада, где его поддерживают меньше. По возрасту его больше поддерживают люди постарше, это видно по категории 60+. Хотя запрос на новые лица выражен больше у молодежи, но молодежь остается той категорией, которая чаще всего поддерживает именно Зеленского", — рассказал Мищенко.

Рейтинги утекают, как вода сквозь пальцы

Те самые несколько процентов электоральной симпатии, которые Дмитрий Александрович набрал за последний полгода, перетекли к нему благодаря падению рейтинга нынешнего главы государства. Об этом говорит политтехнолог Борис Тизенгаузен. Но вскоре, в связи с последними событиями в Раде, расклады могут поменяться:

"Дмитрий Разумков, когда вошел в протестную фазу с президентом, фактически стал оппозиционером. А это значит, то следующий рейтинг покажет, что те люди, которые вроде как считали его с Зеленским и давали ему кредит доверия, могут поменять вектор. У него теперь появляется другой электорат — протестный. А это совсем другой сегмент. На оппозиционном поле тесно: там Порошенко, там Тимошенко. У кого он теперь будет отбирать, когда избиратель поймет, что находится в противостоянии с президентом? Пока понять довольно сложно".

Получить не значит удержать

Но эксперты сомневаются в том, что бывшему спикеру Рады удастся сохранить, а уж тем более приумножить нынешний рейтинг до начала реальной избирательной гонки.

"Рейтинги – это в первую очередь проявление того, что сейчас Разумков был в эпицентре событий. Очень много было инфоповодов, заявлений, выступлений. Но завоевать внимание за счет одного информационного повода просто. Вопрос в том, чтобы его удержать в течение длительного времени, чтобы это было системное информационное присутствие, которое могло бы конвертироваться в какую-либо поддержку. Пока в случае с Разумковым об этом говорить рано", — утверждает политолог Петр Олещук.

Дефицит харизмы

Такие неутешительные прогнозы политологи дают не потому, что у Разумкова нет опыта или узнаваемости. В этом коктейле из идеальных качеств для кандидата не хватает более важного ингредиента. Политолог Андрей Золотарев раскрывает секрет:

"Просто быть примерным хорошистом, законником, без дурных привычек, которые последнее время стали появляться у президента с точки зрения избирателей, этого мало. Слишком тонированных у нас не любят. Надо еще продемонстрировать харизму, с которой у Дмитрия Александровича дефицит. Он серьезно вырос как спикер за два года под куполом парламента. Но может оказаться, что кресло спикера было его единственным политическим капиталом", — отметил Золотарев.

Не подтверждает и не опровергает

Сам же Разумков, которого сватают в президенты, прямо о своих политических намерениях не говорит. О гипотетической возможности баллотирования в президенты он в очередной раз намекнул в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24". Ведущий мимолетом спросил: "Вы же не собираетесь участвовать в выборах президента?". На что Разумков ответил: "Я разве такое говорил? Я не говорил "нет".

А рейтингом, который показывают социологические исследование, политик доволен.

Напомним, парламент отправил в отставкуэкс-главу парламента Дмитрия Разумкова 7 октября.

Сразу же после этого в "Слуге народе" пошли разговоры о том, чтобы забрать у Разумкова мандат.

Но политик продолжает работать в качестве народного депутата и готовиться создавать собственную политсилу.