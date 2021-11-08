Рейтинг Разумкова: які шанси ексспікера утримати підтримку до наступних виборів

Разумков не приховує, що задоволений своїми рейтингами / Колаж "Сьогодні"

З вуст колишнього глави парламенту Дмитра Разумкова все частіше стали звучати натяки на президентські амбіції. Тож не дивно, що його кандидатуру почали включати до президентських рейтингів.

До речі, нині народний депутат займає досить непогані позиції у списках потенційних лідерів президентських перегонів. Але про що говорять ці цифри та чи зможе політик зберегти рівень симпатії електорату до реальних виборів?

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Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися у цьому питанні.

Вихід на новий рівень

Першим президентський рейтинг за участю ексспікера опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Станом на жовтень лідером серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме на виборах, якби вони проходили найближчим часом, залишається чинний президент Володимир Зеленський У нього 24,7% підтримки. У першій трійці також Петро Порошенко і Юлія Тимошенко – 15,6% та 12,2% відповідно. За ними йдуть Юрій Бойко (9,4%) та Ігор Смешко (7,8%).

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Дмитро Разумков опинився на шостому місці із результатом 7,1% голосів потенційних виборців. У вересні його не включали у дослідження. Але динаміку можна відстежити, порівнявши опитування, датоване кінцем травня – початком червня. Тоді рейтинг Разумкова був майже вдвічі меншим — 3,1%.

Результати опитування КМІС, яке проводили з 15 по 18 жовтня цього року / www.kiis.com.ua

Заступник директора КМІС Антон Грушецький дав свою оцінку таким показникам:

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"Поки що результат Дмитра Разумкова досить помітний і потенціал, звичайно, є. Враховуючи, що прямо про президентські амбіції та участь у виборах не було заявлено. Тобто на даний момент цей результат виглядає непоганим стартовим майданчиком. Крім цього, політик має непогані показники довіри/недовіри".

Планка підвищується

Ще одне соцопитування провели спеціалісти Центру Разумкова за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні. Дослідження тривало з 14 до 20 жовтня цього року. Очолює рейтинг Володимир Зеленський, у нього 25,7% голосів. За ним – Петро Порошенко (14,0%), Юрій Бойко (11,7%), Юлія Тимошенко (10,1%). Дмитро Разумков уже на п'ятій позиції із результатом 8,8% голосів серед тих, хто вже визначився зі своїм кандидатом.

Результати опитування Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня цього року / Скріншот: razumkov.org.ua





З аступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко у коментарі журналісту "Сьогодні" описав портрет потенційного виборця колишнього глави парламенту.

"По регіонах більш-менш рівна картина, за винятком Заходу, де його підтримують менше. За віком його більше підтримують старші люди, це видно за категорією 60+. Хоча запит на нові обличчя виражений більше у молоді, але молодь залишається тією категорією, яка найчастіше підтримує саме Зеленського", – розповів Міщенко.

Рейтинги витікають, як вода крізь пальці

Ті кілька відсотків електоральної симпатії, які Дмитро Олександрович набрав за останній півроку, перетекли до нього завдяки падінню рейтингу нинішнього глави держави. Про це каже політтехнолог Борис Тізенгаузен. Але незабаром у зв'язку з останніми подіями в Раді розклади можуть змінитися:

"Дмитро Разумков, коли увійшов у протестну фазу з президентом, фактично став опозиціонером. А це означає, що наступний рейтинг покаже, що ті люди, які начебто вважали його з Зеленським і давали йому кредит довіри, можуть поміняти вектор. У нього тепер з'являється інший електорат – протестний. А це зовсім інший сегмент. На опозиційному полі тісно: там Порошенко, Тимошенко. У кого він тепер відбиратиме, коли виборець зрозуміє, що перебуває у протистоянні з президентом? Поки що зрозуміти досить складно".

Отримати не означає утримати

Але експерти сумніваються в тому, що колишньому спікерові Ради вдасться зберегти, а тим більше примножити нинішній рейтинг до початку реальних виборчих перегонів.

"Рейтинги – це насамперед вияв того, що зараз Разумков був в епіцентрі подій. Дуже багато було інфоприводів, заяв, виступів. Але завоювати увагу за рахунок одного інформаційного приводу просто. Питання в тому, щоб його утримати протягом тривалого часу, щоб це була системна інформаційна присутність, яка могла б конвертуватися в якусь підтримку. Поки що у випадку з Разумковим про це говорити рано", – стверджує політолог Петро Олещук.

Дефіцит харизми

Такі невтішні прогнози політологи дають не тому, що Разумков не має досвіду чи впізнаваності. У цьому коктейлі з ідеальних якостей для кандидата не вистачає важливішого інгредієнта. Політолог Андрій Золотарьов розкриває секрет:

"Просто бути зразковим хорошистом, законником, без поганих звичок, які останнім часом стали з'являтися у президента з погляду виборців, цього замало. Занадто тонованих у нас не люблять. Треба ще продемонструвати харизму, з якою у Дмитра Олександровича дефіцит. Він серйозно виріс як спікер за два роки під куполом парламенту. Але може виявитися, що крісло спікера було його єдиним політичним капіталом", – зазначив Золотарьов.

Не підтверджує і не спростовує

Сам Розумков, якого сватають у президенти, прямо про свої політичні наміри не говорить. Про гіпотетичну можливість балотування в президенти він вкотре натякнув у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24". Ведучий мимохідь запитав: "Ви ж не збираєтеся брати участь у виборах президента?". На що Разумков відповів: "Я хіба таке говорив? Я не говорив "ні".

А рейтингом, який показують соціологічні дослідження, політик задоволений.

Нагадаємо, парламент відправив у відставку ексглаву парламенту Дмитра Разумкова 7 жовтня.

Відразу ж після цього у "Слузі народі" пішли розмови про те, щоб забрати у Разумкова мандат.

Але політик продовжує працювати як народний депутат і готуватися створювати власну політсилу.