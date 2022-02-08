Франция и Германия помогут Украине перед угрозой России: Макрон назвал шаги

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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Франция и Германия будут продолжать исполнять роль посредника, чтобы урегулировать конфликт в Украине.

Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который транслирует телеканал "Украина 24".

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"Украина готова"

"Я обсуждал вопрос выполнения Минских соглашений с Путиным вчера – он тоже подтвердил намерение выполнять Минские соглашения. И я также услышал сегодня от вас (Украины – прим. ред.), что вы тоже к этому готовы выполнять эти соглашения", – сказал он.

По словам Макрона, это путь, позволяющий идти к устойчивому миру.

"Напомню, что в феврале 2015 года после подписания Минских соглашений остановилось сильное кровопролитие. Можно сказать, что Минские соглашения действуют, как инструмент защиты суверенитета и территориальной целостности. Мы должны продвинуться дальше, хотя есть разные дискуссии по формату – тут нужно, чтобы все участники соглашений соблюдали свои обязанности", – сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон. / Фото: Украина 24

Также он отметил, что в Берлине скоро состоится заседание политсоветников, и выразил надежду, что процесс (выполнения Минских соглашений – ред.) будет продвигаться "независимо от того давления на границах Украины".

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"В контексте вызовов безопасности нам нужно вернуться к некоторым системам гарантий. И я эти вопросы обсуждал сегодня с президентом Зеленским, вчера также обсуждал с президентом Путиным... В ближайшие дни, месяцы нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы мы с помощью новых механизмов гарантирования безопасности смогли получить как результат существенную деэскалацию и усиление безопасности", – сказал Макрон.

"Сложные задачи"

При этом Эммануэль Макрон заявил, что перед всеми сторонами сейчас стоит очень сложная задача на ближайшие недели:

"Первое. Нужно продолжать методично и решительно идти до конца выполнения Минских соглашений. Второе. Широкий диалог по всем вопросам безопасности в инновационном ключе, который создал бы для нас всех новый безопасно-оборонный порядок, который в свою очередь удовлетворял бы всех на континенте".

Угроза со стороны России

Россия накопила более чем 100-тысячную армию вблизи границы с Украиной. 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной. При этом эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

В CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон приехал для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мариинский дворец. Прием Макрона был не совсем стандартным – мы писали, как это было.

31 января Sky News сообщил, что если Россия решит вторгнуться в Украину и выбрать кратчайший путь к столице, он будет проходить через Чернобыльскую зону отчуждения. В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия планирует заменить политическую власть в Украине.

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