"Это несправедливо!" – Разумков резко высказался о "слугах" в Трускавце

Дмитрий Разумков: я не 100 долларов, чтобы всем нравиться. Коллаж: "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет конфликтов с фракцией "Слуга народа" и готов открыто со всеми говорить о теме своей отставки. По словам Разумкова конфликт делается "искусственно", чтобы закрыть глаза на многие другие вопросы.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мои коллеги решили, что мне не небходимо там (на съезде в Трускавце – ред.) быть. Я думаю, что это несправедливо. Когда рассматривается вопрос отставки спикера, пожалуй, стоило бы его послушать. Я и к коллегам обращаюсь, мне не за что прятать глаза, я готов дискутировать по любым вопросам с ними", – говорит Дмитрий Разумков.

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Разумков отметил, что он готов ответить за все, но считает поведение коллег непорядочным.

"За каждое событие, за каждую свое действие я готов ответить. Но, когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно", – добавил Разумков.

Разумков пригласил всех на понедельник в 18:00 в стены парламента для проведения фракции. В стенах парламента он даст каждому ответ на любые вопросы относительно его деятельности за последние два года.

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Разумков отметил, что нет никакого конфликта с фракцией и с тем, с кем прошел долгий путь за эти последние годы

"Конфликт делается искусственно, чтобы закрыть глаза на многие другие вопросы, существующие в обществе", – заявил председатель Верховной Рады.

Разумков также добавил, что он не 100 долларов, чтобы всем нравиться и еще раз подчеркнул, что готов к разговору с коллегами.

Отставка Разумкова

Утром 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера. После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.

Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.

На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".