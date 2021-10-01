"Це не справедливо!" – Разумков різко висловився про "слуг" в Трускавці

Дмитро Разумков: я не 100 доларів, щоб усім подобатися. Колаж: "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що у нього немає конфліктів з фракцією "Слуга народу" та готовий відкрито з усіма говорити про тему своєї відставки. По словами Разумкова конфлікт робиться "штучно", щоб закрити очі на багато інших питань.

Про це він розповів в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Мої колеги вирішили, що мені не треба там (на з’їзді в Трускавці – ред.) бути. Я думаю, що це несправедливо. Коли розглядається питання відставки спікера, мабуть, варто було б його послухати. Я і до колег звертаюся, мені немає за що ховати очі, я готовий дискутувати з будь-яких питань з ними",– каже Дмитро Разумков.

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Разумков наголосив, що він готовий відповісти за все, але вважає поведінку колег непорядною.

"За кожну подію, за кожну свою дію я готовий відповісти. Але, коли це відбувається за моєю спиною, це виглядає, м’яко кажучи, непорядно",– додав Разумков.

Разумков запросив всіх на понеділок о 18:00 в стіни парламенту для проведення фракції. В стінах парламенту він дасть кожному відповідь на будь-які запитання щодо його діяльності за останні два роки.

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Разумков наголосив, що немає ніякого конфлікту з фракцією і з тим, з ким пройшов довгий шлях за оці останні роки

"Конфлікт робиться штучно, щоб закрити очі на багато інших питання, які є у суспільстві", – заявив голова Верховної Ради.

Разумков також додав, що він не 100 доларів, щоб усім подобатися та ще раз підкреслив, що готовий до розмови із колегами.

Відставка Разумкова

Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці в Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера. Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.

Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що з "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.

На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".