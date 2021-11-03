"Это еще не конец": на выборах мэра в Харькове обнаружили новые фальсификации

Победа на выборах мэра Харькова Игоря Терехова оказалась не такой уже безоговорочной. Фото: коллаж "Сегодня"
Объявленная 1 ноября победа на выборах мэра Харькова в первом же туре кандидата от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игоря Терехова оказалась еще более сомнительной. Гражданская сеть ОПОРА сообщила о фальсификациях протоколов еще с 30 избирательных участков.
Об этом говорится на сайте сети ОПОРА.
Фальсификации
"В данных 30 из 40 избирательных участков территориального округа количество голосов за кандидата Игоря Терехова в протоколе об итогах голосования оказалось больше занесенного в протокол №12 заседания ТИК, полученных наблюдателями ОПОРЫ. Количество голосов за других кандидатов пропорционально уменьшалось", – сказано в заявлении наблюдателей.
Выглядит это так:
2 ноября наблюдатели ОПОРЫ обратились в городскую ТИК с жалобами на Новобаварскую и Основянскую территориальные избирательные комиссии из-за разногласий в протоколах. Тогда речь шла о 10 протоколах.
Реакция
"Еще 30 участков со сфальсифицированными результатами. Это трэш. И это еще не конец. Тот момент, когда просто надо было пойти на второй тур и спокойно выиграть, но ты решил обмануть судьбу", – написал у себя на странице в Фейсбуке депутат Городского совета Харькова Дмитрий Булах.
"С этим "одобрямс" я соглашаться не намерен. Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – написал днем ранее главный оппонент Терехова Михаил Добкин.
Победитель пока ограничился лишь благодарностью избирателям.
Как развивались события
- Вечером 1 ноября городской ТИК огласил свое решение, что на внеочередных выборах мэра Харькова победил действующий и. о. городского головы Игорь Терехов. Он получил 50,66% голосов.
- Опрос избирателей также показал, что победил кандидат от партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков!" Игорь Терехов.
- Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин сначала признал свое поражение на выборах, которые прошли 31 октября. Соответствующее заявление политик сделал в своем телеграм-канале.
- Также ТИК заявил, что при объявлении результатов голосования с победой Терехова все же произошла ошибка в части голосов, поданных за лидера местного отделения политической партии "Национальный корпус" Константина Немичева.
- 2 ноября ОПОРА потребовала отменить итоговые результаты голосования, по которым победителем объявили Игоря Терехова.