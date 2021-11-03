Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Влада Події

"Це ще не кінець": на виборах мера у Харкові виявили нові фальсифікації

Ірина Ковальчук
3 листопада, 20:45
Два голоси на одній дільниці, 10 – на іншій та перемога у першому турі забезпечена

Перемога на виборах мера Харкова Ігоря Терехова виявилася не такою вже беззастережною. Фото: колаж "Сьогодні"

Оголошена 1 листопада перемога на виборах мера Харкова у першому ж турі кандидата від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків!" Ігоря Терехова виявилася ще сумнівнішою. Громадянська мережа ОПОРА повідомила про фальсифікації протоколів ще із 30 виборчих дільниць.

Про це говориться на сайті мережі ОПОРА.

Реклама

Фальсифікації

даних 30 з 40 виборчих дільниць територіального округу кількість голосів за кандидата Ігоря Терехова в протоколі про підсумки голосування виявилася більшою від занесеної в протокол №12 засідання ТВК, що отримали спостерігачі ОПОРИ. Кількість голосів за інших кандидатів пропорційно зменшувалась", – сказано у заяві спостерігачів.

Виглядає це так:

Два голоси на одній дільниці, 10 – на іншій, і ось вона перемога у першому турі

Реклама

2 листопада спостерігачі ОПОРИ звернулися до міської ТВК зі скаргами на Новобаварську та Основ'янську територіальні виборчі комісії через розбіжності у протоколах. Тоді йшлося про 10 протоколів.

Реакція

"Ще 30 дільниць із сфальсифікованими результатами. Це треш. І це ще не кінець. Той момент, коли просто треба було піти на другий тур і спокійно виграти, але ти вирішив обдурити долю", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці депутат Міської ради Харкова Дмитро Булах.

"З цим "одобрямс" я погоджуватися не маю наміру. Я йду до суду. Тут справа не в "Добкіні з його амбіціями". У нас у всіх харків'ян, при Терьохові вже вдруге нахабно вкрали право обирати собі мера міста! Обирати собі мера, якого ми самі хочемо. І тут уже справа принципу", – написав раніше головний опонент Терехова Михайло Добкін.

Реклама

Переможець поки що обмежився лише подякою виборцям.

Як розвивалися події