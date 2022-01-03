Есть шанс, что Путин и Байден закончат войну на Донбассе – но при одном условии

Путин и Байден могут заключить сделку по Украине. Коллаж "Сегодня"
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могут договориться по украинскому вопросу: окончание войны на Донбассе взамен на невступление Украины в НАТО. Об этом идет речь в нашей статье.
Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" сказал, что не исключает заключения сделки между Байденом и Путиным. Он также считает, что 2022 год может стать переломным в истории Донбасса, Украины и мира в целом.
"Россия может пообещать уйти с Донбасса в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО. Но в случае отказа от таких условий Путин может развязать войну, так как дальше блефовать и не выполнять свою угрозу – для президента России значит "потерять лицо", – сказал Карасев.
Эксперт отметил, что также придется еще вернуться к вопросу Минских соглашений, ведь на их реализации сегодня настаивает не только Россия, но уже и Запад. Плюс Москва накалила военную обстановку вокруг Украины, чтобы вынудить Киев пойти на выполнение "Минска" на условиях Кремля.
"При этом Россия, США, и Европа понимают, что данный договор, подписанный в 2015 году, завел его участников в тупик. Возможно, в этом году условия соглашения начнут выполняться в том случае, если в него будут внесены изменения, которые устроят всех. Это будет выходом из тупика", – говорит "Карасев.
Война на Донбассе
- Еще осенью президент РФ Владимир Путин говорил, что война на Донбассе еще далека от завершения. Особенно он это отмечает на фоне того, что Украине поставляют опасное для оккупантов летальное вооружение.
- 23 декабря во время большой пресс-конференции хозяин Кремля ответил, нападет ли Россия на Украину. На вопрос журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или, возможно, это будет зависеть от хода переговоров, Путин заговорил об американских ракетах.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснял, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Он отметил, что российский лидер не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.