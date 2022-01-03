Есть шанс, что Путин и Байден закончат войну на Донбассе – но при одном условии

Путин и Байден могут заключить сделку по Украине. Коллаж "Сегодня"

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могут договориться по украинскому вопросу: окончание войны на Донбассе взамен на невступление Украины в НАТО. Об этом идет речь в нашей статье.

Политолог Вадим Карасев в комментарии "Сегодня" сказал, что не исключает заключения сделки между Байденом и Путиным. Он также считает, что 2022 год может стать переломным в истории Донбасса, Украины и мира в целом.

Реклама

"Россия может пообещать уйти с Донбасса в обмен на гарантию невступления Украины в НАТО. Но в случае отказа от таких условий Путин может развязать войну, так как дальше блефовать и не выполнять свою угрозу – для президента России значит "потерять лицо", – сказал Карасев.

Эксперт отметил, что также придется еще вернуться к вопросу Минских соглашений, ведь на их реализации сегодня настаивает не только Россия, но уже и Запад. Плюс Москва накалила военную обстановку вокруг Украины, чтобы вынудить Киев пойти на выполнение "Минска" на условиях Кремля.

"При этом Россия, США, и Европа понимают, что данный договор, подписанный в 2015 году, завел его участников в тупик. Возможно, в этом году условия соглашения начнут выполняться в том случае, если в него будут внесены изменения, которые устроят всех. Это будет выходом из тупика", – говорит "Карасев.

Война на Донбассе