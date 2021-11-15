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ЕС наказал режим Лукашенко новыми санкциями – СМИ

Наталья Магдык
15 ноября, 11:28
Причиной введения санкций стал миграционный кризис на границе

Евросоюз решил "наказать" Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз утвердил санкции против Беларуси. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Кроме того, у них также будет сегодня политическое соглашение о введении дополнительных санкций, фактическая работа по внесению в список лиц и организаций будет в ближайшее время", – написал он.

О каких именно санкциях идет речь, журналист не уточнил.

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Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.