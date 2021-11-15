ЕС наказал режим Лукашенко новыми санкциями – СМИ

Евросоюз решил "наказать" Лукашенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Евросоюз утвердил санкции против Беларуси. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк в Twitter.

"Министры иностранных дел ЕС официально утвердили новые критерии санкций в отношении Беларуси. Кроме того, у них также будет сегодня политическое соглашение о введении дополнительных санкций, фактическая работа по внесению в список лиц и организаций будет в ближайшее время", – написал он.

О каких именно санкциях идет речь, журналист не уточнил.

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Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.