Эрдоган пригласил Зеленского и Путина в Турцию – что он задумал

Слева направо - Владимир Зеленский, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между Россией и Украиной.
Об этом заявил представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, передает газета Sabah.
"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", – сказал он.
Представитель президента Турции добавил, что Эрдоган в ближайшие несколько недель отправится в Украину для переговоров с Зеленским.
Турция хочет помирить Украину и Россию
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- В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
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- Напомним, в сентябре в Сочи состоялись переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча продолжалась 2 часа 45 минут в закрытом для прессы режиме. О чем говорили политики – читайте здесь.