"Особый случай": экс-посол США рассказал, чего боится Путин

Джон Хербст (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин, вероятно, не начнет масштабного вторжения в Украину, поскольку понимает, что это грозит серьезными санкциями Запада против РФ и усилением вооружения Украины.
Такое мнение выразил директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст, передает Интерфакс.
"Я, по крайней мере, несколько оптимистично настроен, что мы не увидим запуска (лидером РФ Владимиром. — Ред.) Путиным масштабного вторжения в Украину с его 100 тыс. военных", — отметил он.
Экс-посол не исключил, что возможна ограниченная военная операция.
"Но я считаю, что он (Путин. — Ред.) боится даже возможного ответа Запада, если он начнет атаку, например, на остров Змеиный или если он доберется до Северо-Крымского водного канала. Я думаю, он понимает, что будут очень серьезные санкции и увеличение поставок оружия для Украины, и будет усиление сил НАТО на востоке", — сказал Хербст.
Экс-посол добавил, что вряд ли удастся согласовать отключение от платежной системы SWIFT, но возможны санкции против вторичного рынка долговых обязательств России.
Он выразил убеждение в том, что команда президента США Джозефа Байдена серьезно настроена относительно масштабных экономических санкций против РФ.
"Они сделали отличную работу по координации с ЕС, чтобы удостовериться, что это произойдет. SWIFT (отключение от платежной системы SWIFT. – Ред.) – это особый случай из-за его огромных последствий для общей международной финансовой системы. Я этого не исключаю, но все еще говорю, что это будет тяжело протолкнуть", – отметил Хербст.
Он добавил, что второй мерой, которую обсуждала администрация Байдена, являются санкции против вторичного рынка долговых обязательств России.
"Это по-настоящему наказывающая санкция, которая сделает много из того, что может также сделать SWIFT", – пояснил он.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Недавно в американских СМИ появились спутниковые снимки, как Россия стягивает к границе Украины артиллерию. На них зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- А Bloomberg сообщил, что Россия подтянула к Украине танки и ПВО. В то же время отмечается пока ограниченное количество российских солдат на границе, но Россия может быстро увеличить их число, перебросив крупные формирования на поездах и самолетах.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия в случае вторжения в Украину потерпит громкое поражение – погибнут десятки тысяч оккупантов. Даже российские генералы это понимают и не в восторге от военной авантюры Путина.
- Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине. Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить.