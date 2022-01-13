"Особливий випадок": експосол США розповів, чого боїться Путін

Джон Гербст (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, не розпочне масштабного вторгнення в Україну, оскільки розуміє, що це загрожує серйозними санкціями Заходу проти РФ та посиленням озброєння України.

Таку думку висловив директор Центру Євразії Атлантичної ради, посол США в Україні у 2003-2006 роках Джон Гербст, передає Інтерфакс.

Реклама

"Я принаймні дещо оптимістично налаштований, що ми не побачимо запуску (лідером РФ Володимиром. — Ред.) Путіним масштабного вторгнення в Україну з його 100 тис. військових", – зауважив він.

Експосол не виключив, що можлива обмежена військова операція.

"Але я вважаю, що він (Путін. – Ред.) боїться навіть можливої відповіді Заходу, якщо він почне атаку, наприклад, на острів Зміїний або якщо він дістанеться Північно-Кримського водного каналу. Я думаю, він розуміє, що будуть дуже серйозні санкції та збільшення постачання зброї для України, і буде посилення сил НАТО на сході", — сказав Гербст.

Реклама

Експосол додав, що навряд чи вдасться узгодити відключення від платіжної системи SWIFT, але можливі санкції проти вторинного ринку боргових зобов'язань Росії.

Він висловив переконання, що команда президента США Джозефа Байдена серйозно налаштована щодо масштабних економічних санкцій проти РФ.

"Вони зробили відмінну роботу з координації з ЄС, щоб переконатися, що це станеться. SWIFT (відключення від платіжної системи SWIFT. – Ред.) – це особливий випадок через його величезні наслідки для загальної міжнародної фінансової системи. Я цього не виключаю, але все ще говорю, що це буде важко проштовхнути", – зазначив Гербст.

Реклама

Він додав, що другим заходом, який обговорювала адміністрація Байдена, є санкції проти вторинного ринку боргових зобов'язань Росії.

"Це по-справжньому карна санкція, яка зробить багато з того, що може зробити SWIFT", – пояснив він.

Загроза вторгнення РФ в Україну