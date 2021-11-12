Добкин после разгромного поражения в Харькове: что дальше или уже пора на пенсию?

После объявления результатов выборов Михаил Добкин обратился в суд. Фото: коллаж "Сегодня"

На внеочередных выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов. Его главный конкурент Михаил Добкин заявил о фальсификациях и нарушениях, но проиграл все суды по отмене результатов выборов. Сайт "Сегодня" выяснил, какой будет дальнейшая политическая карьера политика-тяжеловеса.

Результаты выборов в Харькове

31 октября в Харькове прошли выборы мэра. По данным ЦИК, явка составила 28,29%. Победу одержал действующий и. о. городского головы, кандидат от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" Игорь Терехов. За него проголосовали 146 240 жителей Харькова (50,66%).

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За экс-главу Харьковской ОГА, бывшего народного депутата Украины ("Оппозиционный блок") и экс-мэра Харькова Михаила Добкина проголосовали 82 008 харьковчан (28,41%).

11 ноября Игорь Терехов официально вступил в должность городского главы Харькова.

В выборах мэра Харькова победил Игорь Терехов. Фото: коллаж "Сегодня"

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Более 65 исков в суд

После объявления результатов выборов Михаил Добкин и его адвокаты подали в суд иски с требованием отменить протоколы четырех районных и городской ТИК, а также отменить постановление об избрании мэром Харькова Игоря Терехова.

"Я иду в суд. У нас, у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", – написал Добкин в своем Instagram.

Михаил Добкин: "Я иду в суд! Это дело принципа" / Фото: Facebook

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Адвокаты Добкина направили 65 исков в суд. По словам одного из них, Анатолия Родзинского, жалобы касаются нарушений при транспортировке протоколов из участка в район, "украденных в пользу Терехова" голосах, отданных харьковчанами за кандидатов, набравших менее 10 процентов, и прочих масштабных фальсификаций.

О фальсификациях на выборах сообщила и организация "ОПОРА". По данным наблюдателей, на 10 участках в Новобаварском и Основянском районах города было выявлено 311 нарушений.

Координатор "ОПОРЫ" Николай Зинченко: "Наблюдатели обнаружили фальсификации протоколов" / Фото: Facebook

Однако, по словам члена избиркома Александра Самородина, в пересчете голосов адвокатам Добкина было отказано. Более половины исков уже отклонены.

"Жалобы были поданы с опозданием, когда по закону городская избирательная комиссия уже приняла протоколы из районов и мэр был объявлен", – объяснил Самородин журналистам.

7 ноября Окружной административный суд Харькова отказал в удовлетворении исковых требований также и сети "ОПОРА.

"Суд установил, что данные об итогах голосования в протоколах участковых избирательных комиссий и районных ТИК действительно имеют разногласия, однако установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию админсуда", – говорится в судебном ответе "ОПОРЕ".

А 11 ноября проиграли и аппеляцию.

Политолог Игорь Петренко называет решение суда предсказуемым. По его мнению, даже если нарушения на выборах и были, то они не сильно повлияли на результат голосования.

"Экзитполы показывали, что Терехов лидирует. Возможно, без нарушений он бы получил меньший процент поддержки, но вряд ли критический. Отрыв от конкурентов у Терехова был слишком большой", – говорит "Сегодня" Петренко.

Игорь Петренко: "Без нарушений Терехов бы получил меньший процент поддержки, но вряд ли критический" / Фото: Facebook

Добкин намекнул на продолжение политической карьеры

Добкин, судя по его публикациям в соцсетях, решил отдохнуть после тяжелых выборов и отправился на рыбалку в село Ивановка Полтавской области.

Также в своем Instagram Добкин опубликовал видео, на котором по полю бежит стадо буйволов.

"Раненые буйволы иногда притворяются мертвыми, а затем внезапно атакуют неосторожно приблизившегося охотника. Люблю дикую природу", – подписал экс-кандидат в мэры Харькова ролик, как бы намекая, что поражение на выборах не остановит его от возвращения в политику.

Что дальше? Харьков, Киев или Рада

Политолог Янина Соколовская уверена, что проигрыш на выборах мэра Харькова не заставит Добкина уйти на пенсию.

"Сомневаюсь, что Добкин выиграет суды, но уверена, что он в любом случае будет продолжать свою политическую деятельность. Думаю, сейчас он уйдет в жесткую оппозицию к Терехову, будет критиковать городскую власть и нарабатывать себе баллы для участия в следующих выборах мэра Харькова. Также не исключаю, что он снова может попробовать выдвинуться на мэра Киева или пытаться баллотироваться в Верховную Раду", – говорит "Сегодня" Соколовская.

Янина Соколовская: "Добкин в любом случае будет продолжать свою политическую деятельность". Фото: скриншот

Политолог Игорь Петренко не соглашается с мнением Соколовской относительно дальнейшей оппозиционной борьбы Добкина с Тереховым.

"Вряд ли Добкин будет сильной оппозицией Терехову. Для этого у него нет соответствующих политических структур и собственных рычагов влияния на принятия решений городской властью", – объясняет нам Петренко свою точку зрения.

В то же время эксперт уверен в том, что Добкин будет и дальше оставаться в повестке дня и продолжать строить политическую карьеру.

"Несмотря на то, что Добкина сегодня нельзя назвать топовым политиком, все же у него есть узнаваемость и популярность среди части электората. Он может использовать такой политический капитал. Судя по поддержке на выборах партией ОПЗЖ, не исключаю, что он может быть интересен "бело-голубым" в дальнейших политических проектах", – говорит нам Петренко.

Трамплин в большую политику

Политолог Сергей Быков уверен, что Добкин использовал выборы мэра Харькова как трамплин для возвращения в большую политику.

"Именно этим можно объяснить, что Добкин во время предвыборной кампании делал упор на соцсети и площадки национальных медиа, а не на встречи с избирателями и местную аудиторию. Он делал все, чтобы его слышал не только Харьков, но и вся страна", – говорит "Сегодня" Быков.

Сергей Быков: "Добкин использовал выборы мэра Харькова как трамплин для возвращения в большую политику" / Фото: Facebook

С ним соглашается и политолог Алексей Якубин.

"Даже проиграв на выборах, Добкин показал, что он может быть полезен различным политическим проектам и обеспечит им определенный процент поддержки жителей Харькова", – говорит нам Якубин.

Алексей Якубин: "Добкин может быть полезен различным политическим проектам" / Фото: Facebook

Рано списывать со счетов

По мнению экспертов, Добкин однозначно будет пытаться вернуться в большую политику. Вероятно, ему хотелось бы быть не просто участником неких проектов, а играть в них персональную, главную роль.

"Насколько у него это получится, пока говорить рано. Но, однозначно, Добкина рано списывать со счетов", – подытожил Быков.

Как прошли выборы