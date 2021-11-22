Что Украине мешает вступить в НАТО – Кулеба назвал главную преграду

Кулеба уверен, что Украина окажется в НАТО. Коллаж "Сегодня"

Главной проблемой для вступления Украины в НАТО является российский фактор. Некоторые члены Альянса боятся реакции России, если нашей стране предоставят членство.

Об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"К сожалению, несколько стран-членов НАТО все еще, обдумывая решение о перспективе членства Украины в Альянсе, ставят себе вопрос – что на это скажет Россия? – сказал он.

Киев регулярно призывает такие страны прекратить смотреть на Украину через призму России, поскольку это не то, что они нам неоднократно обещали с 2008 года, когда НАТО говорило, что ни одна третья сторона не будет влиять на решение о членстве нашей страны.

"Эта позиция задекларирована на всех уровнях, но, к сожалению, на практике мы видим, что российский фактор играет свою роль. Настоящей преградой для членства Украины в НАТО, к сожалению, является тот факт, что некоторые страны смотрят на Украину через призму своих отношений с Россией", – сказал министр.

При этом он уверен, что Украина вступит в НАТО, поскольку многие страны это поддерживают, но всему свое время.

"Сейчас необходимо работать и не сваливать на Украину ответственность за задержку вступления в НАТО. Есть трек реформ, мы продвинулись в реформировании страны, в частности, в военной сфере и векторе безопасности. На всех встречах и в Вашингтоне, и в Брюсселе наши партнеры это приветствуют. Во время визита президента в Вашингтон было заключено важное оборонное соглашение, которое определяет пять секторов, по которым будет развиваться оборонное сотрудничество. Сейчас ведется диалог об определении конкретных проектов", – резюмировал глава МИД Украины.

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Украина – ЕС – НАТО