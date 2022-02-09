Были ли доллары: родственник Трухина вступился за нардепа

Шурин Трухина прокомментировал скандал с ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня
Народный депутат Александр Трухин, угодивший в скандал из-за ДТП и предложения взятки, не находился за рулем во время аварии — об этом заявил шурин нардепа, депутат Днепровского городского совета от "Слуги народа" Даниил Миро в эфире телеканала "Украина 24".
"Когда летом все это произошло, ни я, ни члены семьи глобального внимания этого не уделили. Произошло ДТП и произошло, у всех бывает. Дело в том, чтобы преподносились факты не только те, которые фейковые — то 150 тысяч долларов в машине, то жертвы, завтра скажут, что были золотые слитки в багажнике. Вопрос в том, что есть элементарные вещи — что было, а чего не было. То, что его 101% не было за рулем, это один момент. Я не вижу смысла перепрыгивать с пассажирского места за руль, подъезжая к Киеву. Есть уже определенное расследование... Есть ряд экспертиз о том, что за рулем его не было", — сказал он.
Что искал на сиденье?
Миро объяснил, что на водительском сиденье Трухин искал свои очки и другие личные вещи, потому что только эта дверь открывалась. Также он считает, что Трухин был не в состоянии опьянения, а в состоянии аффекта.
"Когда происходит ДТП и стреляют подушки, веселья нет. Плюс Трухин как публичный человек не был заинтересован, чтобы это ДТП выносилось в публичную плоскость. Он думает, наверное, не только о своей репутации, а и о репутации коллег и даже президента", — сказал он.
Были ли деньги?
Также Миро отметил, что нет ни одного человека, который бы действительно видел деньги в багажнике.
"Я увидел смонтированное кусочками видео... Надо, наверное, проводить экспертизу этого видео, что показывали, кто что говорил. Ссылаться на ролики, на фильмы... Мы так докатимся до того, что будем Терминатора обвинять в убийствах, потому что в фильмах что-то происходило", — сказал он.
Дело против Трухина
- Авария произошла 23 августа 2021 года в Дарницком районе Киева. В ней серьезно пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Украинской ассоциации футбола (УАФ). В автомобиле находился нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин, однако следствие долго не могло определить, бы ли за рулем именно он.
- 1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение.
- В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
- Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки.