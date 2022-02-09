Были ли доллары: родственник Трухина вступился за нардепа

Шурин Трухина прокомментировал скандал с ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

Народный депутат Александр Трухин, угодивший в скандал из-за ДТП и предложения взятки, не находился за рулем во время аварии — об этом заявил шурин нардепа, депутат Днепровского городского совета от "Слуги народа" Даниил Миро в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда летом все это произошло, ни я, ни члены семьи глобального внимания этого не уделили. Произошло ДТП и произошло, у всех бывает. Дело в том, чтобы преподносились факты не только те, которые фейковые — то 150 тысяч долларов в машине, то жертвы, завтра скажут, что были золотые слитки в багажнике. Вопрос в том, что есть элементарные вещи — что было, а чего не было. То, что его 101% не было за рулем, это один момент. Я не вижу смысла перепрыгивать с пассажирского места за руль, подъезжая к Киеву. Есть уже определенное расследование... Есть ряд экспертиз о том, что за рулем его не было", — сказал он.

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Что искал на сиденье?

Миро объяснил, что на водительском сиденье Трухин искал свои очки и другие личные вещи, потому что только эта дверь открывалась. Также он считает, что Трухин был не в состоянии опьянения, а в состоянии аффекта.

"Когда происходит ДТП и стреляют подушки, веселья нет. Плюс Трухин как публичный человек не был заинтересован, чтобы это ДТП выносилось в публичную плоскость. Он думает, наверное, не только о своей репутации, а и о репутации коллег и даже президента", — сказал он.

Были ли деньги?

Также Миро отметил, что нет ни одного человека, который бы действительно видел деньги в багажнике.

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"Я увидел смонтированное кусочками видео... Надо, наверное, проводить экспертизу этого видео, что показывали, кто что говорил. Ссылаться на ролики, на фильмы... Мы так докатимся до того, что будем Терминатора обвинять в убийствах, потому что в фильмах что-то происходило", — сказал он.

Дело против Трухина