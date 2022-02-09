Чи були долари: родич Трухіна заступився за нардепа

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Народний депутат Олександр Трухін, який потрапив у скандал через ДТП і пропозицію хабаря, не був за кермом під час аварії — про це заявив шурин нардепа, депутат Дніпровської міської ради від "Слуги народу" Данило Міро в ефірі телеканалу Україна 24.
"Коли влітку все це сталося, ні я, ні члени сім'ї глобальної уваги цьому не приділили. Сталася ДТП і сталася, у всіх буває. Річ у тому, щоб подавалися факти не тільки ті, фейкові – то 150 тисяч доларів у машині, то жертви завтра скажуть, що були золоті зливки в багажнику. Питання про те, що є елементарні речі, що було, а чого не було. Те, що його 101% не було за кермом, – це один момент, я не бачу сенсу перестрибувати з пасажирського місця за кермо, під'їжджаючи до Києва. Є вже певне розслідування... Є низка експертиз про те, що за кермом його не було", – сказав він.
Що шукав на сидінні?
Міро пояснив, що на сидінні водія Трухін шукав свої окуляри та інші особисті речі, бо тільки ці дверцята відчинялися. Також він вважає, що Трухін був не в стані сп'яніння, а в стані афекту.
"Коли відбувається ДТП і стріляють подушки, веселощів немає. Плюс Трухін як публічна людина не був зацікавлений, щоб ця ДТП виносилася на публіку. Він думає, напевно, не тільки про свою репутацію, а й про репутацію колег і навіть президента", – сказав він.
Чи були гроші?
Міро зазначив, що немає жодної людини, яка б справді бачила гроші в багажнику.
"Я побачив змонтоване шматочками відео... Треба, напевно, проводити експертизу цього відео, що показувало, хто що говорив. Посилатися на ролики, на фільми... Ми так дійдемо до того, що Термінатора звинувачуватимемо у вбивствах, бо в фільмах щось відбувалося", – сказав він.
Справа проти Трухіна
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року в Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). В автомобілі був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, проте слідство довго не могло визначити, чи за кермом саме він.
- 1 лютого ЗМІ опублікували відео, в якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Рішення винесла голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав таке рішення.
- У ДБР заявили, що раніше не бачили відео з нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що поліцейські, допитані співробітниками Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропонування їм хабаря.