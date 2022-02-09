Чи були долари: родич Трухіна заступився за нардепа

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат Олександр Трухін, який потрапив у скандал через ДТП і пропозицію хабаря, не був за кермом під час аварії — про це заявив шурин нардепа, депутат Дніпровської міської ради від "Слуги народу" Данило Міро в ефірі телеканалу Україна 24.

"Коли влітку все це сталося, ні я, ні члени сім'ї глобальної уваги цьому не приділили. Сталася ДТП і сталася, у всіх буває. Річ у тому, щоб подавалися факти не тільки ті, фейкові – то 150 тисяч доларів у машині, то жертви завтра скажуть, що були золоті зливки в багажнику. Питання про те, що є елементарні речі, що було, а чого не було. Те, що його 101% не було за кермом, – це один момент, я не бачу сенсу перестрибувати з пасажирського місця за кермо, під'їжджаючи до Києва. Є вже певне розслідування... Є низка експертиз про те, що за кермом його не було", – сказав він.

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Що шукав на сидінні?

Міро пояснив, що на сидінні водія Трухін шукав свої окуляри та інші особисті речі, бо тільки ці дверцята відчинялися. Також він вважає, що Трухін був не в стані сп'яніння, а в стані афекту.

"Коли відбувається ДТП і стріляють подушки, веселощів немає. Плюс Трухін як публічна людина не був зацікавлений, щоб ця ДТП виносилася на публіку. Він думає, напевно, не тільки про свою репутацію, а й про репутацію колег і навіть президента", – сказав він.

Чи були гроші?

Міро зазначив, що немає жодної людини, яка б справді бачила гроші в багажнику.

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"Я побачив змонтоване шматочками відео... Треба, напевно, проводити експертизу цього відео, що показувало, хто що говорив. Посилатися на ролики, на фільми... Ми так дійдемо до того, що Термінатора звинувачуватимемо у вбивствах, бо в фільмах щось відбувалося", – сказав він.

Справа проти Трухіна