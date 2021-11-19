Бурба под охраной страны НАТО, потому что его выселили из дома – журналист

Василий Бурба дал неудобные для кого-то показания о спецоперации по "вагнеровцам". Коллаж "Сегодня"
Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, участвовавший в организации спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и фигурирующий в расследовании Bellingcat, находится под охраной иностранной страны.
Такую информацию озвучил журналист Юрий Бутусов в эфире телеканала "Прямой" .
Ситуация с охраной
По словам Бутусова, украинская сторона сняла охрану с Василия Бурбы, который является одним из свидетелей организации секретной спецоперации отечественной разведки по "вагнеровцам".
"Господин Бурба в данный момент… его безопасность организует (я не говорю "выполняет"), в организации его безопасности участвует одна из стран-наших союзников-членов НАТО. К сожалению, украинское государство действительно сняло охрану. Выселели из охраняемого дома. Украина самоустранилась от организации охраны господина Бурбы. Но существуют другие государства, понимающие значение операции украинской военной разведки во время войны. Поэтому существуют союзники, которые на себя это взяли", – заявил журналист.
Дело "вагнеровцев"
- Напомним, ранее в сети попали секретные документы Министерства обороны о подготовке спецоперации по "вагнеровцам". Их опубликовала журналистка Янина Соколова.
- А 17 ноября группа международных расследователей Bellingcat обнародовала материал о том, кто мог быть виноват в срыве задержания русских наемников. Однако, кто и почему мог отложить начало спецоперации – журналисты не указали. Известно, что накануне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак просил тогдашнего руководителя разведки Василия Бурбу подумать о том, чтобы отложить операцию из-за угрозы срыва перемирия.
- Напомним, летом 2020 года в Беларуси сообщили о задержании российских боевиков. Впоследствии выяснилось, что так называемые "вагнеровцы" должны были продолжить самолетом свое путешествие в Киев, где их уже ждала Служба безопасности Украины.
- Это все происходило в рамках секретной украинской спецоперации. Оперативные мероприятия должны были начаться на пару дней раньше, но по неизвестным причинам все перенесли на другую дату.
- В расследовании Bellingcat речь йдет о том, что разведчики предупреждали о низкой вероятности успеха из-за изменений в графике проведения. Но виновные в "срыве" спецоперации до сих пор не названы.