Бурба под охраной страны НАТО, потому что его выселили из дома – журналист

Василий Бурба дал неудобные для кого-то показания о спецоперации по "вагнеровцам". Коллаж "Сегодня"

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, участвовавший в организации спецоперации по задержанию "вагнеровцев" и фигурирующий в расследовании Bellingcat, находится под охраной иностранной страны.

Такую информацию озвучил журналист Юрий Бутусов в эфире телеканала "Прямой" .

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Ситуация с охраной

По словам Бутусова, украинская сторона сняла охрану с Василия Бурбы, который является одним из свидетелей организации секретной спецоперации отечественной разведки по "вагнеровцам".

"Господин Бурба в данный момент… его безопасность организует (я не говорю "выполняет"), в организации его безопасности участвует одна из стран-наших союзников-членов НАТО. К сожалению, украинское государство действительно сняло охрану. Выселели из охраняемого дома. Украина самоустранилась от организации охраны господина Бурбы. Но существуют другие государства, понимающие значение операции украинской военной разведки во время войны. Поэтому существуют союзники, которые на себя это взяли", – заявил журналист.

Дело "вагнеровцев"