Бурба під охороною країни НАТО, бо його виселили із будинку – журналіст

Василь Бурба дав незручні для когось свідчення про спецоперацію по "вагнеровцам". Колаж "Сьогодні"

Колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба, який брав участь в організації спецоперації із затримання "вагнерівців" та фігурує в розслідуванні Bellingcat, знаходиться під охороною іноземної країни.

Таку інформацію озвучив журналіст Юрій Бутусов в ефірі телеканалу "Прямий".

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Ситуація з охороною

За словами Бутусова, українська сторона припинила охороняти Василя Бурбу, який є одним із свідків організації секретної спецоперації вітчизняної розвідки щодо "вагнерівців".

"Пан Бурба зараз… його безпеку організовує (я не кажу "виконує"), в організації його безпеки бере участь одна із країн-наших союзників-членів НАТО. На жаль, українська держава дійсно зняла охорону. Виселила з будинку, який охоронявся. Україна самоусунулася від організації охорони пана Бурби. Але є інші держави, які розуміють значення операції української воєнної розвідки під час війни. І тому є союзники, які на себе це взяли", – заявив журналіст.

Справа "вагнерівців"