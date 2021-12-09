Будет аннексия "Л/ДНР" и шантаж? Экс-депутат Госдумы озвучил планы Путина

Путин собрался шантажировать Запад, но не большой войной. Коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день нет реальной опасности полномасштабного вторжения в Украину, но президент РФ Владимир Путин может шантажировать Запад новой аннексией украинских территорий – т.н. "ДНР" и "ЛНР", чтобы выбить себе что-то взамен.

Такое мнение в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале Украина 24 высказал экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

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Россия нападать не будет?

Бывший российский политик, который сейчас живет в Украине, считает, что после неудавшегося блицкрига в 2014 году при разваленной украинской армии Россия уже не строит иллюзий об успешной военной операции.

"Я не вижу никакой реальной опасности военного наступления в ближайшее время, прежде всего потому, что его цена для Путина будет неприемлемой... У него как у Гитлера было – когда можно наступать, захватывать, и тебе за это ничего нет, ты не тратишь жизни своих солдат, или тратишь, но немножко, то нация тебе рукоплещет. Когда начинаются настоящие потери, тут уже начинаются проблемы. В Украине блицкригом явно не пахнет", – заявил Пономарев.

Но у Путина на самом деле другой план

Хозяин Кремля может шантажировать Запад аннексией "Л/ДНР". Не зря в Кремле заявляют о 76% российских паспортов в ОРДЛО и озвучивают эту информацию американцам.

"Он (Путин) такие намеки делает. Я думаю, что он американцев именно этим и шантажирует… Я думаю, Путин на эту тему давит, и он дает возможность американцам одержать некую победу – была угроза, вы предотвратили эту угрозу, есть определенный подъем рейтинга... Вопрос, что он просит взамен. Очевидно, что что-то он хочет получить от Запада", – подчеркнул экс-депутат Госдумы.

Путин хочет аннексировать и Беларусь?

Пономарев не исключает, что все это в Кремле затеяли ради беспрепятственного поглощения Беларуси.

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"Запад, к сожалению, Беларусь уже списал, особенно американцы. Для них слово "Русь" в названии – это практически Россия. Лукашенко не тот человек, которого они будут защищать... Мне кажется, что Путин хочет достичь гарантий невмешательства Запада, если будет аннексия, объединение с Беларусью. Это, мне кажется, его основная задача", – резюмировал он.

Чего добивается Путин военными угрозами