Резников: Россия затеяла паспортизацию Донбасса для открытого вторжения

Вице-премьер рассказал, что будет с жителями Л/ДНР, которые сами захотели получить российское гражданство

Резников объяснил замысел оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Россия выдает свои паспорта жителям т.н. "ЛНР" и "ДНР" для того, чтобы потом иметь повод для открытого вторжения на Донбасс с целью якобы "защиты российского населения".

Об этом рассказал РБК-Украина вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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По аналогии с грузинским опытом напрашивается предположение, что россияне используют этих людей, чтобы начать открытое вторжение. Или, по крайней мере, чтобы шантажировать Украину и ее союзников такой возможностью для получения уступок в мирных переговорах. Вице-премьер считает, что такой сценарий, по сути, реализован уже давно.

"Хуже, чем у нас началось в 2014 году, уже быть не может. Я не драматизирую. Паспортизацию они начали, чтобы потом говорить о "русском мире" и использовать как повод для "защиты своих граждан". Так это уже свершилось. 100 тысяч паспортов или 500 тысяч – уже не имеет никакого значения. Если русские захотят найти повод, чтобы с открытым вторжением пересечь наши границы, то они могут попробовать это сделать и якобы ради 10 тысяч. Вопрос, пойдут ли они на такой риск", – сказал Резников.

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В то же время чиновник назвал заложниками тех украинцев, которым принудительно навязывают российское гражданство в "Л/ДНР". Он уверяет, что на планы по реинтеграции Донбасса "чужие паспорта в карманах наших граждан" не повлияют. Украина эти документы не признает, но если кто-то из их владельцев захочет уехать в Россию после деоккупации, то мешать им никто не будет.

"В ту сторону двери открыты", – подчеркнул вице-премьер.

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский говорил, что паспортизацией на Донбассе Россия нарушает международное право. При этом он понимает, что у каждого человека может быть своя ситуация, которая не дает ему права выбора.

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Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.