Буде анексія "Л/ДНР" та шантаж? Ексдепутат Держдуми озвучив плани Путіна

Путін зібрався шантажувати Захід, але не великою війною. Колаж "Сьогодні"

На сьогоднішній день немає реальної небезпеки повномасштабного вторгнення в Україну, але президент РФ Володимир Путін може шантажувати Захід новою анексією українських територій – т.зв. "ДНР" та "ЛНР", щоб вибити собі щось натомість.

Таку думку в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі Україна 24 висловив ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

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Росія не нападатиме?

Колишній російський політик, який зараз живе в Україні, вважає, що після невдалого бліцкригу у 2014 році за розваленої української армії Росія вже не будує ілюзій про успішну військову операцію.

"Я не бачу жодної реальної небезпеки військового наступу найближчим часом насамперед тому, що його ціна для Путіна буде неприйнятною... У нього як у Гітлера було – коли можна наступати, захоплювати, і тобі за це нічого немає, ти не витрачаєш життя своїх солдатів, або витрачаєш, але трошки, то нація тобі аплодує. Коли починаються справжні втрати, тут починаються проблеми. В Україні бліцкригом явно не пахне", – заявив Пономарьов.

Але у Путіна насправді інший план

Хазяїн Кремля може шантажувати Захід анексією "Л/ДНР". Недарма у Кремлі заявляють про 76% російських паспортів в ОРДЛО та озвучують цю інформацію американцям.

"Він (Путін) такі натяки робить. Я думаю, що він американців саме цим і шантажує... Я думаю, Путін на цю тему тисне, і він дає можливість американцям здобути якусь перемогу – була загроза, ви запобігли цій загрозі, є певне зростання рейтингу... Питання, що він просить натомість. Очевидно, що щось він хоче отримати від Заходу", – наголосив ексдепутат Держдуми.

Путін хоче анексувати і Білорусь?

Пономарьов не виключає, що все це в Кремлі затіяли заради безперешкодного поглинання Білорусі.

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"Захід, на жаль, Білорусь уже списав, особливо американці. Для них слово "Русь" у назві – це практично Росія. Лукашенко не та людина, яку вони захищатимуть... Мені здається, що Путін хоче досягти гарантій невтручання Заходу, якщо буде анексія, об'єднання з Білоруссю. Це, на мою думку, його основне завдання", – резюмував він.

Чого добивається Путін військовими погрозами