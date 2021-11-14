Британский спецназ готов десантироваться в Украине – СМИ

До 600 военнослужащих Великобритании готовы для переброски в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания готова перебросить в Украину до 600 бойцов сил спецназначения из-за угрозы вторжения России, о котором в последнее время много говорят в США.

Об этом сообщает The Mirror.

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Что известно?

По данным издания, подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Также известно, что сейчас создается специальная сводная группа, в которую войдут представители спецназа, разведывательного полка, медики, инженеры и связисты. В ней будет до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", – говорится в сообщении.

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