Британский спецназ готов десантироваться в Украине – СМИ

До 600 военнослужащих Великобритании готовы для переброски в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Великобритания готова перебросить в Украину до 600 бойцов сил спецназначения из-за угрозы вторжения России, о котором в последнее время много говорят в США.
Об этом сообщает The Mirror.
Что известно?
По данным издания, подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.
Также известно, что сейчас создается специальная сводная группа, в которую войдут представители спецназа, разведывательного полка, медики, инженеры и связисты. В ней будет до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.
"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", – говорится в сообщении.
Войска РФ у границ Украины
- Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают: силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
- Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
- Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
- Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.
- По данным Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.