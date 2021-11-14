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Британский спецназ готов десантироваться в Украине – СМИ

Мария Дмитренко
14 ноября, 16:32
В Великобритании обеспокоены угрозой вторжения РФ в Украину

До 600 военнослужащих Великобритании готовы для переброски в Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Великобритания готова перебросить в Украину до 600 бойцов сил спецназначения из-за угрозы вторжения России, о котором в последнее время много говорят в США.

Об этом сообщает The Mirror.

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Что известно?

По данным издания, подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

Также известно, что сейчас создается специальная сводная группа, в которую войдут представители спецназа, разведывательного полка, медики, инженеры и связисты. В ней будет до 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады.

"Подразделению бригады было сказано, что его, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оснащение упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", – говорится в сообщении.

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Войска РФ у границ Украины

  • Недавно газета The Washington Post со ссылкой на чиновников, которые пожелали остаться анонимными, писала, что в США спутниковые снимки показывают: силы 41-й общевойсковой армии России, обычно базирующиеся в Новосибирске, не вернулись в Сибирь после учений, а вместо этого соединились с другими российскими частями у границы с Украиной. Также отмечается, что из изображений, похоже, следует, что 1-я гвардейская танковая армия России, элитное подразделение, базирующееся под Москвой, перебрасывает личный состав и технику в сторону Украины.
  • Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг стягивание войск к нашим границам, назвав это дезинформацией.
  • Но в тот же день Главное управление разведки Минобороны заявило о 90 тысячах российских военных на границе. Разведчики рассказали, какие воинские части России стоят недалеко от Украины.
  • Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что войска РФ устроили странные маневры вблизи Украины, и объяснил, с чем это связано.
  • По данным Bloomberg со ссылкой на аналитиков военно-разведывательной компании Janes, Россия перебрасывает больше боевых танков к границе с Украиной.