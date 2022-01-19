Блинкен рассказал, что самое важное в деле Порошенко

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за соблюдение законности в деле пятого президента Украины Петра Порошенко, которому инкриминируют государственную измену.

Соответствующее заявление он сделал в эксклюзивном интервью руководителю "Голоса Америки" в Восточной Европе Мирославе Гонгадзе, которое транслировал телеканал "Украина 24".

На просьбу прокомментировать дело Порошенко Блинкен ответил:

"Я не могу подробнее комментировать это дело, но очень важно, чтобы в любом судебном рассмотрении – этом или каком-либо другом – все было законно, чтобы судьи были независимыми, чтобы было верховенство права, без страха и упрека, чтобы не было ни любимчиков, ни преследуемых, чтобы это было для всех и везде".