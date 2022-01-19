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Блінкен розповів, що найважливіше у справі Порошенка

Павло Заяць
19 січня, 19:41
Держсекретар США нагадав, що судова система має бути незалежною

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за дотримання законності у справі п'ятого президента України Петра Порошенка, якому інкримінують державну зраду

Відповідну заяву він зробив у ексклюзивному інтерв'ю керівнику "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, яке транслював телеканал "Україна 24".

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На прохання прокоментувати справу Порошенко Блінкен відповів:

"Я не можу докладніше коментувати цю справу, але дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді – цьому чи якомусь іншому – все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, без страху та докору, щоб не було ні улюбленців, ні переслідуваних, щоб це було для всіх і скрізь".

/ Фото: Україна 24

Також держсекретар США додав, що українська нація має об'єднатися перед російською загрозою.

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"Українці повинні виступити спільно, хоч би якими були ваші політичні погляди, відмінності у поглядах. Треба захищати свою країну. Росія робить все, щоб був розкол, щоб розділити націю, щоб люди виступали одне проти одного, а не проти неї", – сказав він.

Ентоні Блінкен / Фото: Україна 24

Візит Блінкена в Україну

Справа Порошенка

  • Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
  • П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
  • Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
  • Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі одного мільярда гривень.
  • Під Печерським судом було зафіксовано зіткнення між правоохоронцями та прихильниками п'ятого президента. У хід пішли газові балончики.