Блінкен розповів, що найважливіше у справі Порошенка

Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив за дотримання законності у справі п'ятого президента України Петра Порошенка, якому інкримінують державну зраду
Відповідну заяву він зробив у ексклюзивному інтерв'ю керівнику "Голосу Америки" у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, яке транслював телеканал "Україна 24".
На прохання прокоментувати справу Порошенко Блінкен відповів:
"Я не можу докладніше коментувати цю справу, але дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді – цьому чи якомусь іншому – все було законно, щоб судді були незалежними, щоб було верховенство права, без страху та докору, щоб не було ні улюбленців, ні переслідуваних, щоб це було для всіх і скрізь".
Також держсекретар США додав, що українська нація має об'єднатися перед російською загрозою.
"Українці повинні виступити спільно, хоч би якими були ваші політичні погляди, відмінності у поглядах. Треба захищати свою країну. Росія робить все, щоб був розкол, щоб розділити націю, щоб люди виступали одне проти одного, а не проти неї", – сказав він.
Візит Блінкена в Україну
- Нагадаємо, до Києва 19 січня з офіційним візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Сторони обговорили стягування російських військ до кордонів України, а також заходи щодо стримування російської агресії та надання додаткової допомоги Україні.
- Блінкен під час свого візиту до Києва попередив, що президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну в найкоротші терміни.
- Держсекретар США закликав усіх українців зберігати єдність перед російською загрозою.
- Експерти, опитані телеканалом "Україна 24", вважають візити американських чиновників до Києва свідченням того, що США отримали нові дані про повномасштабну російську агресію проти України.
Справа Порошенка
- Нагадаємо, Петру Порошенку оголосили про підозру 20 грудня. Не останню роль у цьому відіграли "плівки Медведчука". Йому звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
- П'ятого президента підозрюють в участі у злочинній схемі постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень.
- Печерський райсуд Києва 19 січня обрав запобіжний захід лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку. Його відпустили під особисте зобов'язання. Проте майно політика заарештували.
- Прокуратура просила суд обрати Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці. Як альтернативу арешту прокурори просили суд призначити Порошенку заставу у розмірі одного мільярда гривень.
- Під Печерським судом було зафіксовано зіткнення між правоохоронцями та прихильниками п'ятого президента. У хід пішли газові балончики.