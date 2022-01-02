Благодаря Украине? Россия и Запад помирятся только при одном условии

Маркарова рассказала, что нужно сделать России. Коллаж "Сегодня"
Россия наладит отношения с Западом – США и НАТО – только в том случае, если изменит отношение к Украине, прекратит агрессию и оккупацию. Об этом рассказала в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.
Ранее дипломат говорила, что для США важно создание отношений с Российской Федерацией, которые можно предусмотреть, а не ждать непонятно чего от Москвы в любой момент.
"Мы со своей стороны говорим только о том, что, выстраивая какие-либо отношения с Российской Федерацией, нужно четко понимать, что это страна-агрессор и что нормализация отношений коллективного Запада, скажем так, с Россией возможна, только если Россия изменит свое поведение по отношению к Украине, то есть прекратит оккупацию Крыма, агрессию на востоке и перестанет гибридно вмешиваться внутри страны", – сказал Маркарова.
Пока Россия и Запад только угрожают друг другу
- В декабре Москва предъявила США и НАТО ультиматум, чтобы Альянс прекратил свое расширение, в том числе прямым текстом написано, чтобы Украину не принимали в НАТО. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае отказа Запада дать так называемые гарантии безопасности ответ РФ "может быть самым разным".
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что если в разумный срок конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свою "агрессивную линию", то Россия будет вынуждена предпринимать все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз ее безопасности. Также он считает, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" в Европе.
- Тем временем Европа и США выработали стратегию на случай вторжения России в Украину. Запад обещает "адские санкции" Москве, которые якобы должны полностью разрушить российскую экономику.
- Более двух десятков американских дипломатов, сотрудников сферы национальной безопасности и экспертов по России призвали Байдена обнародовать санкции против РФ, которые будут введены в случае вторжения в Украину. На что в России уже заявили, что это может сорвать переговоры по ультиматуму Путина.