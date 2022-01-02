Благодаря Украине? Россия и Запад помирятся только при одном условии

Маркарова рассказала, что нужно сделать России. Коллаж "Сегодня"

Россия наладит отношения с Западом – США и НАТО – только в том случае, если изменит отношение к Украине, прекратит агрессию и оккупацию. Об этом рассказала в интервью Радио Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова.

Ранее дипломат говорила, что для США важно создание отношений с Российской Федерацией, которые можно предусмотреть, а не ждать непонятно чего от Москвы в любой момент.

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"Мы со своей стороны говорим только о том, что, выстраивая какие-либо отношения с Российской Федерацией, нужно четко понимать, что это страна-агрессор и что нормализация отношений коллективного Запада, скажем так, с Россией возможна, только если Россия изменит свое поведение по отношению к Украине, то есть прекратит оккупацию Крыма, агрессию на востоке и перестанет гибридно вмешиваться внутри страны", – сказал Маркарова.

Пока Россия и Запад только угрожают друг другу