Завдяки Україні? Росія і Захід помиряться лише за однієї умови

Маркарова розповіла, що треба зробити Росії. Колаж "Сьогодні"

Росія налагодить відносини із Заходом – США та НАТО – лише в тому разі, якщо змінить ставлення до України, припинить агресію та окупацію. Про це повідомила в інтерв'ю Радіо Свобода посол України у США Оксана Маркарова.

Раніше дипломат говорила, що для США важливим є створення передбачуваних відносин з Російською Федерацією, а не чекати незрозуміло чого від Москви будь-якої миті.

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"Ми зі свого боку говоримо тільки про те, що, вибудовуючи будь-які стосунки з Російською Федерацією, треба чітко розуміти, що це – країна-агресор і що нормалізація стосунків колективного Заходу, скажімо так, з Росією можлива, тільки якщо Росія змінить свою поведінку по відношенню до України, тобто припинить окупацію Криму, агресію на сході і перестане гібридно втручатися всередині країни", – сказав Маркарова.

Поки що Росія та Захід тільки погрожують один одному