Аваков заявил, что готов воевать с Россией в случае нападения

Аваков готов дать отпор оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в случае полномасштабного вторжения России готов идти защищать Украину с оружием в руках.

Такое заявление экс-глава МВД сделал в эфире телеканала Украина 24, отвечая на вопрос, может ли он возглавить Харьковскую облгосадминистрацию.

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"Мне никто не делал таких предложений. Но если будет ситуация, при которой государство будет в огне, когда государство будет под оккупацией и на нас будет идти мощнейшее наступление, я не буду стоять в сторонке и пойду кем угодно. Кем угодно – не значит губернатором. Я могу пойти замом командира взвода. Я умею стрелять из гранатомета. Я плохой солдат, потому что мне 58 лет, но кое-что могу другое. Опыт есть", – заявил Аваков.

Экс-министр также отметил, что в силы территориальной обороны "могут влиться все те, кто хочет защищать нашу страну с оружием в руках на местах так, как может".

Путина в Украине ждет катастрофа

Арсен Аваков также заявил, что президент России Владимир Путин заплатит высокую цену в случае полномасштабной военной агрессии против Украины.

"Путинский режим и сам Путин понимает, что если он решится на агрессию в отношении Украины, то заплатит очень высокую цену... Это будет катастрофа для России. Россия не выживет после этой войны как государство. Но и нам будет чудовищно тяжело. И для нас это катастрофа", – сказал экс-министр.

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Аваков отметил, что сейчас в Украине боевой дух армии значительно выше, чем в 2014 году.

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"Нам не нужен переходный период. Поэтому будет работать другая конструкция: Вооруженные силы Украины – основные. И в их распоряжении будет находиться еще один инструмент – силы территориальной обороны. Это такая конструкция, о которой давно говорили. Туда могут пойти добробаты, резервисты и т.д.", – рассказал он.

Он подчеркнул, что в этом контексте нельзя говорить о партизанской войне:

"Мы не говорим здесь о партизанской войне – это трагедия потом. Это то, что будет догонять любого оккупанта. Я думаю, что мы к этому даже близко не подойдем".

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