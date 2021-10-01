Съезд "Слуг народа" в Трускавце: Шмыгаль заявил о "боевом режиме" на 2-3 года

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в Трускавце / Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада может обработать за год порядка 350 законопроектив и законодательных инициатив. Следующие 2-3 года правительство будет двигать реформы фактически в "боевом режиме".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на открытии "Большой фракции" политической партии "Слуга народа" в одном из отелей Трускавца.

Реклама

Энергетический безвиз

"Никогда еще независимая Украина не имела столь синхронизированной провластной команды, которая есть сейчас. Ключевые реформы, над которыми работаем все вместе: цифровизация, реформа административно-территориального устройства, рынка земли, энергорынка, газового рынка, поддержка социально уязвимых слоев населения, программа обеспечения жильем, создания безбарьерного пространства, поддержка малого и среднего бизнеса, дерегуляция, реформа фискальных органов", – заявил премьер.

Реклама

Денис Шмыгаль также отметил, что в рамках реформы энергорынка – у нас впереди присоединение к европейской сети. "Это – один из пяти наших европейских безвизов. И это реальная независимость, когда мы станем энергонезависимыми от электроэнергии и газа наших соседей".

Также глава правительства порадовал, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а уже под 5% и для всех категорий граждан.

Трускавец-2 для "слуг народа"

Съезд "слуг народа" в Трускавце пройдет 1-2 октября, а поселят депутатов в шикарном отеле Rixos Prykarpattya, а также отелях "Миротель" и "Лесная песня". Политсила окрестила это мероприятие как "большая фракция", там будет присутствовать и президент Владимир Зеленский. Минимальная цена суточной аренды номера в Rixos стартует от 2840 грн за сутки, а максимальная – 8800. Есть и премиум номера – по 19 000, но будут ли жить в них "слуги" – пока неизвестно.

Депутаты собираются подвести итог своей двухлетней работы в Раде, а также обсудить планы на будущее. Так, например, "слуги" готовят новый турборежим в парламенте, поскольку считают, что времени уже осталось не так много.

Из более приятного – "слуг" ждет гала-ужин, на котором будут раздавать "партийный Оскары", а глава фракции Давид Арахамия сыграет для коллег фирменный Dj-сет.

Также стало известно, что не будет в Трускавце главы парламента Дмитрия Разумкова – его не пригласили туда потому, что он не член фракции. Сам же спикер говорит, мол, его не хотели там видеть, потому что мог бы нарушить планы по его отставке.