З'їзд "Слуг народу" в Трускавці: Шмигаль заявив про "бойовий режим" на 2-3 роки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступив в Трускавці / Колаж "Сегодня"

Верховна Рада може обробити за рік близько 350 законопроектів і законодавчих ініціатив. Наступні 2-3 роки уряд буде рухати реформи фактично в "бойовому режимі".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, виступаючи на відкритті "Великий фракції" політичної партії "Слуга народу" в одному з готелів Трускавця.

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Енергетичний безвіз

"Ніколи ще незалежна Україна не мала настільки синхронізованої владної команди, яка є зараз. Ключові реформи, над якими працюємо всі разом: цифровізація, реформа адміністративно-територіального устрою, ринку землі, енергоринку, газового ринку, підтримка соціально вразливих верств населення, програма забезпечення житлом, створення безбар’єрного простору, підтримка малого та середнього бізнесу, дерегуляція, реформа фіскальних органів", – заявив прем'єр..

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Денис Шмигаль також зазначив, що в рамках реформи енергоринку – у нас попереду приєднання до європейської мережі. "Це – один з п'яти наших європейських безвізів. І це реальна незалежність, коли ми станемо незалежними від електроенергії і газу наших сусідів ".

Також глава уряду порадував, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а вже під 5% і для всіх категорій громадян.

Трускавець-2 для "слуг народу"

З'їзд "слуг народу" в Трускавці пройде 1-2 жовтня, а поселять депутатів у шикарному готелі Rixos Prykarpattya, а також готелях "Міротель" і "Лісова пісня". Політсила охрестила цей захід як "велика фракція", там буде присутній і президент Володимир Зеленський. Мінімальна ціна добової оренди номера в Rixos стартує від 2840 грн за добу, а максимальна – 8800. Є і преміум номера – по 19 000, але чи будуть жити в них "слуги" – поки невідомо.

Депутати збираються підвести підсумок своєї дворічної роботи в Раді, а також обговорити плани на майбутнє. Так, наприклад, "слуги" готують новий турборежим в парламенті, оскільки вважають, що часу вже залишилося не так багато.

З більш приємного – "слуг" чекає гала-вечеря, на якій роздаватимуть "партійні Оскари", а глава фракції Давид Арахамія зіграє для колег фірмовий Dj-сет.

Також стало відомо, що не буде в Трускавці глави парламенту Дмитра Разумкова – його не запросили туди тому, що він не член фракції. Сам же спікер каже, мовляв, його не хотіли там бачити, тому що міг би порушити плани щодо його відставки.