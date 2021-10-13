10 тысяч и неизвестная жидкость: что нашли в личных вещах мертвого Полякова

Поляков самостоятельно покинул ресторан. Из машины его уже вытаскивали полицейские / Коллаж "Сегодня"

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин рассказал о новых подробностях расследования смерти народного депутата Украины Антона Полякова, взбудоражила всю страну утром 8 октября.

Среди личных вещей погибшего было обнаружено наличные в размере 10 000 гривен и 800 долларов США. А также два образца катетера с веществом бурого цвета. Что это за вещество, также изучается.

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Об этом Енин сказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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