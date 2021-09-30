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Захват кораблей: в октябре Международный трибунал начнет рассматривать дело Украины против России

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
30 сентября, 19:33
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Дмитрий Кулеба сообщил дату, когда трибунал начнет рассматривать дело о захвате наших кораблей
Три украинских корабля захватили россияне в 2018 году / Коллаж "Сегодня"
Три украинских корабля захватили россияне в 2018 году / Коллаж "Сегодня"

11 октября Международный Арбитражный трибунал начнет слушания по юрисдикции в деле Украины против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 украинских моряков – военнослужащих ВМС ВС Украины.

Об этом написал у себя в твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Дело очень важное для Украины. Мы доводим противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме. Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это не заняло", – отметил Дмитрий Кулеба.

По мнению министра иностранных дел, данный иск является определяющим для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно международным морским правом, должна придерживаться всеми странами, а его нарушения караются.

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