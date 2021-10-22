Вечный огонь угас – Минобороны Молдовы решилось на крайние меры из-за "Газпрома"

Вечный огонь "законсервировали" во время специальной торжественной церемонии

Вечный огонь отправился на хранение / Коллаж "Сегодня"

В рамках режима чрезвычайного положения, введенного в Молдове 22 октября в связи с газовым кризисом, а также из-за погодных условий Минобороны страны решило отключить подачу газа к Вечному огню на Мемориале воинской славы в Кишиневе "Вечность".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Молдовы.

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Огонь отправился на хранение

Как сообщило Министерство обороны Молдовы, ведомство попросило компанию "Кишинев-газ" отключить подачу газа к Вечному огню в связи со снижением давления в подающих газ трубах и из-за сильного ветра, который может погасить огонь.

Согласно сообщению, огонь останется погашенным до разрешения газового кризиса. Однако частичка его перенесена бойцами роты Почетного караула из полка Генерального штаба "Бригадный генерал Николае Петрица" в Музей боевой славы Минобороны Молдовы. Военнослужащие роты почетного караула зажгли от Вечного огня специальный факел, который будет храниться в музее, а затем от него опять зажгут Вечный огонь.

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