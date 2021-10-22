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Вечный огонь угас – Минобороны Молдовы решилось на крайние меры из-за "Газпрома"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 октября, 20:38
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Вечный огонь "законсервировали" во время специальной торжественной церемонии
Вечный огонь отправился на хранение / Коллаж "Сегодня"
Вечный огонь отправился на хранение / Коллаж "Сегодня"

В рамках режима чрезвычайного положения, введенного в Молдове 22 октября в связи с газовым кризисом, а также из-за погодных условий Минобороны страны решило отключить подачу газа к Вечному огню на Мемориале воинской славы в Кишиневе "Вечность".

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Молдовы.

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Огонь отправился на хранение

Как сообщило Министерство обороны Молдовы, ведомство попросило компанию "Кишинев-газ" отключить подачу газа к Вечному огню в связи со снижением давления в подающих газ трубах и из-за сильного ветра, который может погасить огонь.

Согласно сообщению, огонь останется погашенным до разрешения газового кризиса. Однако частичка его перенесена бойцами роты Почетного караула из полка Генерального штаба "Бригадный генерал Николае Петрица" в Музей боевой славы Минобороны Молдовы. Военнослужащие роты почетного караула зажгли от Вечного огня специальный факел, который будет храниться в музее, а затем от него опять зажгут Вечный огонь.

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Ситуация в Молдове

  • Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября.
  • Кишинев отказывается подписывать с российской компанией "Газпром" договора на невыгодных для себя условиях. Срок ранее существующего договора истек 30 сентября.
  • Сейчас в Киеве с рабочим визитом находится вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, который встретился с председателем правления украинской компании "Нафтогаз" Юрием Витренко.
  • Сегодня во время заседания СНБО Украина приняла решение помочь Молдове с газовыми проблемами по мере своих возможностей. Помощь Украины будет оказываться бесплатно.

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