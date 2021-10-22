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Вічний вогонь згас – Міноборони Молдови пішло на крайні заходи через "Газпром"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
22 жовтня, 20:38
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Вічний вогонь "законсервували" під час спеціальної урочистої церемонії
Вічний вогонь вирушив на зберігання / Колаж "Сьогодні"
Вічний вогонь вирушив на зберігання / Колаж "Сьогодні"

В рамках режиму надзвичайного стану, введеного в Молдові 22 жовтня в зв'язку з газовою кризою, а також через погодні умов Міноборони країни вирішило відключити подачу газу до Вічного вогню на Меморіалі військової слави в Кишиневі "Вічність".

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Молдови.

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Вогонь вирушив на зберігання

Як повідомило Міністерство оборони Молдови, відомство попросило компанію "Кишинів-газ" відключити подачу газу до Вічного вогню в зв'язку зі зниженням тиску у трубах і через сильний вітер, який може погасити вогонь.

Згідно з повідомленням, вогонь залишиться погашеним до розв'язання газової кризи в країні. Однак частинка його перенесена бійцями роти Почесної варти з полку Генерального штабу "Бригадний генерал Миколу Петріца" в Музей бойової слави Міноборони Молдови. Військовослужбовці роти почесної варти запалили від Вічного вогню спеціальний факел, який буде зберігатися в музеї, а потім від нього знову запалять Вічний вогонь.

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Ситуація в Молдові

  • парламент Молдови ввів в країні режим надзвичайного стану на 30 днів, з 22 жовтня по 20 листопада.
  • Кишинів відмовляється підписувати з російською компанією "Газпром" договори на невигідних для себе умовах. Термін раніше існуючого договору закінчився 30 вересня.
  • Зараз в Києві з робочим візитом перебуває віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, який зустрівся з головою правління української компанії "Нафтогаз" Юрієм Вітренко.
  • Сьогодні під час засідання РНБО Україна прийняла рішення допомогти Молдові з газовими проблемами в міру своїх можливостей. Допомога Україні надаватиметься безкоштовно.

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