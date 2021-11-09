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В Госдуме РФ будут месяц расследовать, почему распался СССР

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 16:45
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В Украине уже жестко троллят председателя Госдумы Володина
На пленарном заседании Госдумы РФ вспомнили о распаде СССР. Фото: коллаж "Сегодня"
На пленарном заседании Госдумы РФ вспомнили о распаде СССР. Фото: коллаж "Сегодня"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил парламентариям проанализировать, почему 30 лет назад распался Советский Союз. Для изучения этого вопроса он выделил целый декабрь.

Об этом Володин заявил во время пленарного заседания.

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"Вот давайте проанализируем. Республики, национальные республики, самоопределение наций заложены фактически изначально при построении государства. Ошибки привели к распаду страны. Страна распалась из-за этого, люди пострадали. Мы сейчас с вами выводы должны делать из этого, делая все для укрепления государства", – сказал он.

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко подшутил над Володиным, опубликовав "план" российского парламента на декабрь в своем Telegram. Он написал, что в Госдуме начали решать "важные государственные вопросы".

"Володин заявил, что они весь декабрь планируют анализировать, почему распался СССР. Планы Госдумы на ноябрь: 1. Узнать, что распался Советский Союз. Планы Госдумы на декабрь: 1. Узнать, почему распался Советский Союз. 2. Новый год", – говорится в сообщении.

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Потом нардеп добавил еще один комментарий: "Июнь 2022. Володин: Мы тут подумали и решили выйти из Лиги Наций".

Троллинг от Гончаренко

  • Ранее народный депутат Алексей Гончаренко потроллил россиян заявлением о включении его наблюдателем в официальную делегацию от ПАСЕ на выборах в российскую Госдуму.
  • Также Гончаренко повздорил в Сети со Скабеевой из-за тематики футболок и грамматических тонкостей. Они обменялись взаимными комментариями в соцсетях. Нардеп опубликовал фото в футболке с надписью Less Russian gas (Меньше российского газа). На сессии ПАСЕ он подарил такие же футболки представителям делегаций Литвы и Польши. В ответ Скабеева, добавив одну букву, предложила другой вариант этой фразы: Bless Russian gas (Благослови (или Храни Бог) российский газ). Украинский депутат немедленно на это отреагировал.
  • Кроме того, ранее Гончаренко принес на эфир контрабандный подарок "Слугам народа".

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