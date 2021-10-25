"Танки делать не умеют, но ракеты им могут передать": РФ о поставках оружия в Украину

Россия серьезно оценивает угрозу возможных поставок британских ракет Киеву

Гаврилов не исключает, что Британия может поставить Украине ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном запуске ракет в сторону Москвы. Об этом пишут РИА Новости.

По словам российского чиновника, Киев не может сделать даже танки, и их слова не стоит принимать всерьез, однако он не исключил поставку британских ракет в Украину.

Реклама

"Заявления Киева о направлении ракет на Москву всерьез воспринимать нельзя, они даже танки сделать не могут", – сказал Гаврилов.

При этом он отметил, что Россия серьезно оценивает угрозу возможных поставок британских ракет в Украину и Москва данную ситуацию тщательно контролирует.

"Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", – отметил он.

Напомним, 24 октября внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович пригрозил России украинскими ракетами, которые будут направлены на Москву в ближайшее время.

"Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", — заявлял он.

На днях президент России говорил, что военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для его страны. По его словам, украинская Конституция запрещает размещение на территории страны иностранных военных баз, но якобы НАТО "может все что угодно разместить" под видом тренировочных центров для ВСУ.

Реклама

"Завтра под Харьковом ракеты появятся, что нам делать с этим? … Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО (противоракетной обороны), но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" – ударные системы. И сделать это легко, по щелчку", – сказал он.

Россия боится вступления Украины в НАТО