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Суд Лондона взялся за $3 млрд "долга Януковича"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
11 ноября, 21:43
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Украина настаивает на том, что страна пошла на сделку под давлением
Янукович взял у Путина деньги, расплачиваться будет Украина / Коллаж "Сегодня"
Янукович взял у Путина деньги, расплачиваться будет Украина / Коллаж "Сегодня"

Верховный суд Великобритании завершил слушания всех сторон по иску России по делу о предоставлении Украине 3 млрд долларов в период правления четвертого президента Виктора Януковича (2010-2014 годы). Решение о так называемом "долге Януковича" будет оглашено через несколько месяцев, возможно летом 2022 года.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Позиция Украины

"Верховный Суд Соединенного Королевства заслушал последние объяснения Украины в поддержку позиции Украины о том, что еврооблигации на сумму 3 млрд долларов США были выпущены в 2013 году в результате принуждения, осуществляемого Россией. Указанные еврооблигации были выпущены в декабре 2013 года в виде обычного вращающегося на бирже долгового инструмента, однако 100% которых было выкуплено Российской Федерацией, что свидетельствует о чрезвычайной исключительности ситуации", – сказано в сообщении Минфина Украины.

Позиция Украины состоит из двух вариантов:

  • либо выпуск облигаций должен быть признан недействительным судом ввиду того, что он был осуществлен по принуждению;
  • либо справедливым будет остановить судебное производство.

"Украина остается уверенной в положительном результате решения дела, инициированного как один из элементов общей стратегии по осуществлению Россией агрессии против Украины, которую Россия продолжает реализовывать и сегодня", – говорится в заявлении министерства.

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