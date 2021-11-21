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Срыв операции с "вагнеровцами" усилил недоверие Европы к украинским властям – Порошенко

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 ноября, 16:00
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Порошенко рассказал, что необходимо сделать, чтобы вернуть доверие западных партнеров
Порошенко раскритиковал провал операции
Порошенко раскритиковал провал операции / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы восстановить доверие после "Вагнергейта", украинским властям следует пригласить западных союзников к расследованию. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Евросолидарность" Порошенко в Галифаксе, передает пресс-служба политика.

"Скандал вокруг сорванной спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнер" углубляет недоверие западных партнеров к украинским властям. И эта тональность чувствуется в общении. Для возобновления доверия власти следует привлечь к объективному расследованию представителей государств-союзников Украины", – сказал Порошенко.

По его словам, в Галифаксе впервые после пандемии – офлайн собралось более трех сотен влиятельных людей мира, которые намерены усилить демократию, свободу, защиту прав человека и глобальную безопасность. И безусловно, потребовалось большее представительство Украины.

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"Интерес к Украине велик. Мы получили множество запросов о встречах. Европейские представители, как ни странно, очень хорошо осведомлены в расследовании Bellingcat по делу "вагнеровцев". К сожалению, сегодня эта тема уже присутствует в Галифаксе. Это оказывает эффект эрозии доверия к Украине со стороны партнеров. Потому что с 14 года мы с огромными усилиями завоевывали доверие к украинской разведке, к украинским Вооруженным силам", – сказал он.

По словам Порошенко, украинским властям теперь придется проявить несколько инициатив, чтобы заново восстановить доверие.

"Отдельные партнеры не исключали, что может быть и проведение совместного расследования с участием наших иностранных партнеров факта утечки полностью тайной информации", – сказал он.

Что известно о задержании "вагнеровцев"

  • 29 июля 2020 года в Минск прилетела группа из 32 человек транзитом, чтобы отправиться дальше. Все это было запланировано в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Согласно этой версии, самолет с "вагнеровцами" должны были экстренно посадить в Киеве для задержания наемников.
  • Зеленский заявлял, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков.

Отчет Bellingcat

17 ноября был опубликован отчет Bellingcatо причинах срыва спецоперации по задержанию в Беларуси российских наемников из ЧВК "Вагнера".

Отчет базируется на десятках интервью – в том числе, с наемниками, которые были уверены, что летят в "командировку" в Венесуэлу, не зная, что их самолет собираются незапланированно посадить в Киеве, и с бывшими сотрудниками украинских спецслужб, принимавшими участие в подготовке этой операции.

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