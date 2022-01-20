"Россияне не вернут Крым": между Украиной и Словакией вспыхнул скандал

Киев требует опровержений заявлений словацкого министра

Вице-премьер Словакии Рихард Сулик. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что Россия не вернет оккупированный Крым Украине, а введенные санкции наносят вред экономике его государства.

Об этом он заявил в интервью изданию Pravda.

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"Страны должны между собой торговать. Некоторые наши словацкие экспортеры понесли ущерб. Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперед и строить отношения", – сказал Сулик.

Кроме того, вице-премьер добавил, что напряженность у границ Украины не способствует выстраиванию отношений с Россией. МИД Словакии пока не отреагировал на слова коллеги.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают неприемлемыми заявления министра экономики Словакии, которые подвергают сомнению территориальную целостность Украины.

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"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искаженное восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Российскую Федерацию санкций", – сказал спикер ведомства Олег Николенко "Сегодня".

Он отметил, что разговоры о возвращении к business as usual с РФ, грубо нарушившей международное право, захватив силой Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, лишь пропагандируют безнаказанность и поощряют Россию к дальнейшей агрессии.

"Комментарии словацкого чиновника диссонируют с официальной позицией Словакии и консолидированной позицией ЕС в контексте противодействия российской агрессии против Украины. Требуем публичного опровержения господином министром своих высказываний, не способствующих развитию дружеских украинско-словацких отношений", – подытожили в МИД Украины.

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