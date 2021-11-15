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Помните банку с долларами? Чауса будут судить за взятку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 ноября, 15:55
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Дело тянется с 2016 года, а потом было похищение в Молдову и громкое возвращение в Украину
Николай Чаус может оказаться в тюрьме за взяточничество. Коллаж "Сегодня"
Николай Чаус может оказаться в тюрьме за взяточничество. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители завершили расследование дела экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса о взяточничестве и передали материалы в суд.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"Прокурорами САП закончено досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)", – говорится в сообщении.

В САП заявили, что сегодня обвинительный акт по ч.4 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Взятка в банках на огороде

  • 9 августа 2016 года Чаус был задержан при получении взятки в $150 000, за которые он должен был вынести мягкий приговор в деле по торговле наркотиками. В ходе обыска у него в загородном доме выяснилось, что свои взятки судья закапывал в литровых банках на огороде.
  • Тогда арестовать судью не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешения, что требовалось по существующим на то время законам. На следующий день судья не пришел на работу и сбежал. Его обнаружили в Молдове, где он попросил политического убежища.
  • 30 июля этого года Николая Чауса обнаружили в сельсовете одного из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.
  • 6 августа НАБУ показало видео момента вручения взятки Чаусу.
  • Во время избрания меры пресечения Чаус раскрыл неожиданные детали "дела банки с деньгами". Судья вспомнил события 2008 года, в которых якобы был замешан нынешний директор НАБУ Артем Сытник, и объяснил, как это связано с его уголовным делом.

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