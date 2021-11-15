Помните банку с долларами? Чауса будут судить за взятку

Дело тянется с 2016 года, а потом было похищение в Молдову и громкое возвращение в Украину

Николай Чаус может оказаться в тюрьме за взяточничество. Коллаж "Сегодня"

Правоохранители завершили расследование дела экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса о взяточничестве и передали материалы в суд.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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"Прокурорами САП закончено досудебное расследование, которое осуществляли детективы НАБУ в уголовном производстве в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева, требовавшего и получившего 150 тыс. долл. США неправомерной выгоды (более 3,7 млн грн по курсу НБУ по состоянию на момент совершения преступления)", – говорится в сообщении.

В САП заявили, что сегодня обвинительный акт по ч.4 ст. 368 УК Украины направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

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