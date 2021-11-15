Пам'ятаєте банку з доларами? Чауса судитимуть за хабар

Справа тягнеться з 2016 року, а потім було викрадення до Молдови та гучне повернення в Україну

Микола Чаус може опинитися у в'язниці за хабарництво. Колаж "Сьогодні"

Правоохоронці завершили розслідування справи екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса про хабарництво та передали матеріали до суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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"Прокурорами САП закінчено досудове розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ у кримінальному провадженні стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав 150 тис. дол США неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", – йдеться у повідомленні.

У САП заявили, що сьогодні обвинувальний акт за ч.4 ст. 368 КК України направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

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