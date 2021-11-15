Пам'ятаєте банку з доларами? Чауса судитимуть за хабар

Правоохоронці завершили розслідування справи екссудді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса про хабарництво та передали матеріали до суду.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"Прокурорами САП закінчено досудове розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ у кримінальному провадженні стосовно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав 150 тис. дол США неправомірної вигоди (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", – йдеться у повідомленні.
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У САП заявили, що сьогодні обвинувальний акт за ч.4 ст. 368 КК України направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Хабар у банках на городі
- 9 серпня 2016 року Чаус був затриманий при отриманні хабаря в $150 000, за які він мав винести м'який вирок у справі з торгівлі наркотиками. У ході обшуку у нього в заміському будинку з'ясувалося, що свої хабарі суддя закопував у літрових банках на городі.
- Тоді заарештувати суддю не змогли, так як Верховна Рада не дала на це дозволу, що було потрібно за існуючими на той час законами. На наступний день суддя не прийшов на роботу і втік. Його виявили в Молдові, де він попросив політичного притулку.
- 30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. А потім почався справжній серіал: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.
- 6 серпня НАБУ показало відео моменту вручення хабаря Чаусу.
- Під час обрання запобіжного заходу Чаус розкрив несподівані деталі "справи банки з грошима". Суддя згадав події 2008 року, в яких нібито було замішано нинішнього директора НАБУ Артема Ситника, і пояснив, як це пов'язано з його кримінальною справою.