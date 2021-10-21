План Киева: наемник Косяк станет "наглядным пособием" вторжения России на Донбасс

МИД Украины подготовил для иностранных правительство досье на задержанного российского военного

Российский военный Косяк не туда зашел / Коллаж "Сегодня"

Украина допустит представителей международных организаций к задержанному 13 октября члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрея Косяка. А также предоставит правительствам всех государств, где есть посольства нашей страны, доказательства причастности России к преступлениям на территории чужого государства.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал спикер МИДа Украины Олег Николенко.

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"Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – сообщил Николенко.

Информирование посольств

По словам спикера МИД, о факте задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и собранные задокументированные доказательства его участия в боевых действиях будут проинформированы иностранные правительства. Таким образом они получат доказательства российской агрессии и грубого нарушения Россией договоренностей лидеров "нормандского формата".

Роботу по информированию властей других государств должны выполнить посольства Украины в этих странах.

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Ситуация с Косяком