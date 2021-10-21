Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть События

План Киева: наемник Косяк станет "наглядным пособием" вторжения России на Донбасс

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 октября, 18:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
МИД Украины подготовил для иностранных правительство досье на задержанного российского военного
Российский военный Косяк не туда зашел / Коллаж "Сегодня"
Российский военный Косяк не туда зашел / Коллаж "Сегодня"

Украина допустит представителей международных организаций к задержанному 13 октября члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрея Косяка. А также предоставит правительствам всех государств, где есть посольства нашей страны, доказательства причастности России к преступлениям на территории чужого государства.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал спикер МИДа Украины Олег Николенко.

Реклама

"Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – сообщил Николенко.

Информирование посольств

По словам спикера МИД, о факте задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и собранные задокументированные доказательства его участия в боевых действиях будут проинформированы иностранные правительства. Таким образом они получат доказательства российской агрессии и грубого нарушения Россией договоренностей лидеров "нормандского формата".

Роботу по информированию властей других государств должны выполнить посольства Украины в этих странах.

Реклама

Ситуация с Косяком

  • Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.
  • Проходившая мимо оперативная группа ВСУ задержала представителя российских вооруженных формирований: гражданина РФ Косяка Андрея Валентиновича, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.
  • Член вооруженного формирования РФ в настоящее время находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области.
  • Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять