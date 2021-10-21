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План Києва: найманець Косяк стане "наочним посібником" вторгнення Росії на Донбас

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 жовтня, 18:31
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МЗС України підготувало для іноземних урядів досьє на затриманого російського військового
Російський військовий Косяк не туди зайшов / Колаж "Сьогодні"
Російський військовий Косяк не туди зайшов / Колаж "Сьогодні"

Україна допустить представників міжнародних організацій до затриманого 13 жовтня члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. А також надасть урядам всіх держав, де є посольства нашої країни, докази причетності Росії до злочинів на території чужої держави.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко.

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"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародне співтовариство повинно побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу" , – повідомив Ніколенко.

Інформування посольств

За словами речника МЗС, про факт затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції і зібрані задокументовані докази його участі в бойових діях будуть проінформовані іноземні уряди. Таким чином вони отримають докази російської агресії і грубого порушення Росією домовленостей лідерів "нормандського формату".

Роботу з інформування влади інших держав повинні виконати посольства України в цих країнах.

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Ситуація з Косяком

  • Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.
  • Проходячи повз оперативна група ЗСУ затримала представника російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.
  • Член збройного формування РФ в даний час знаходиться під вартою за постановою Сєверодонецького міського суду Луганської області.
  • Йому повідомили підозру в участі в незаконних збройних формуваннях за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України.

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