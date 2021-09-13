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США могут бросить Украину, как Афганистан? Зеленский ответил

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
13 сентября, 10:10
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Президент напомнил, как Украина в 2014 году без помощи других государств сумела выстоять против России
Зеленский считает, что Украина не зависит от США, как Афганистан. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский считает, что Украина не зависит от США, как Афганистан. Фото: коллаж "Сегодня"

США полностью вышли из Афганистана, и эту страну сразу же захватили талибы. Президент Владимир Зеленский призвал не сравнивать ее с Украиной, поскольку наша страна не зависит так сильно от американцев и даже без иностранной помощи в состоянии противостоять агрессору.

Об этом он сказал в интервью CNN.

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"Украина не зависит от США так, как Афганистан зависел. И я действительно считаю, что за считанные дни, 5-7, такую ​​большую страну (как Украина) невозможно захватить", – отметил он.

Журналист напомнил Зеленскому слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, который заявлял, мол, США бросят и Украину, как это сделали с Афганистаном. На это президент напомнил американскому телеканалу о ситуации 2014 года, когда Украине никто не помог в противостоянии с Россией и пришлось защищаться самим.

"У нас не было никакой военной техники, кроме нашей собственной, и наших собственных военных. Но была волна добровольцев, появились добробаты – усилиями людей, которые были объединены желанием защитить свое государство. Никого другого не было. Но не только за 4 дня, но и за 7 лет РФ не захватила Украину. Российская Федерация – это не армия Талибана. Это одна из самых сильных армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство и мы максимально независимы от какой-то другой страны. Что такое "оставить Украину"? Я считаю, что наоборот США должны увеличивать свое присутствие в Украине", – заявил Зеленский.

Украина не захотела стать главным союзником США вне НАТО

  • Недавно Верховная Рада отказалась принять обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО, которым, к слову, давно владеет Афганистан.
  • Еще перед голосованием украинские дипломаты просили депутатов не поддерживать это обращение к американцам, объяснив это тем, что в Конституции Украины записано, что Украина идет в НАТО. Другими словами, нашей стране не нужен статус союзника только с США, а рассчитывает она на весь Альянс. Афганистан ранее получил этот статус, поскольку не может быть в НАТО.
  • Американцы же после выхода из Афганистана оставили там военной техники на десятки миллиардов, которая досталась талибам, а афганская армия сдала страну без боя.
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Как сообщали "Сегодня", Зеленский в интервью CNN рассказал о разговоре с президентом США. По его словам, Байден видит Украину в НАТО.

Также на днях Зеленский выразил соболезнования американскому народу по случаю годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

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