Арсений Яценюк: Путин должен знать, что он проиграет

По его словам, президент РФ Владимир Путин переоценил силу своей коррумпированной армии, преувеличил свои силы и недооценил украинские войска

Арсений Яценюк заявил, что Владимир Путин проиграет эту войну. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что Россия должна быть демилитаризована. По его словам, Украина никогда не отдаст наши территории и уступок с нашей стороны не может быть.

Об этом Арсений Яценюк сообщил в интервью CNN.

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"Как я вижу, единственное решение в повестке дня России – это капитуляция Украины. Единственное решение в нашей повестке дня – отчаянно бороться, защищать страну, поставлять Украине летальное оружие, усиливать санкции, оставаться объединенными – внутри НАТО, Большой семерки и вообще в свободном мире, находить еще больше тех, кто поддержит борьбу нашего государства против России, и создать прочную основу реальных мирных переговоров. Реальных, а не фейковых, которые продолжаются сейчас", – высказался экс-премьер-министр.

По его словам, президент РФ Владимир Путин переоценил силу своей коррумпированной армии, преувеличил свои силы и недооценил украинские войска, наш народ и Запад, который дал мощный ответ.

Яценюк отметил, что Путин хотел захватить Киев за несколько дней и у него это не получилось, а на сегодняшний день президент РФ решил провести перегруппировку.

По мнению экс-премьер-министра, первоочередная цель для России сейчас – захватить восточную часть Украины, вести бои вокруг Донецка и Луганска и захватить как можно больше на юге нашей страны, возможно, оцепить определенное количество украинских войск, как они сделали в 2014 и 2015-м.

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"И таким образом, улучшить свои переговорные позиции. Этого мы не примем, и этого мы не можем допустить", – подчеркнул Яценюк.

Он добавил: первоочередная цель для Украины и самый важный вопрос – не позволить россиянам идти дальше.

"Вы знаете, что украинская армия уже начала контратаки. Так что Украина действует хорошо. Но нам необходимо усилить свою армию, нам нужно больше летального оружия, чтобы бороться с этим нацистским агрессором. Путин должен знать, что он проиграет. При любых условиях. Он проиграет", – подытожил Яценюк.

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