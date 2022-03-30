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Арсений Яценюк: Цель россии не изменилась – путин хочет захватить столько, сколько сможет

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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30 марта, 20:56
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Необходимо ускорить поставки летального оружия в Украину и ужесточить санкции против РФ, заявил Яценюк на CNN
Путин хочет выиграть время и перегруппировать свои войска, уверен Яценюк
Путин хочет выиграть время и перегруппировать свои войска, уверен Яценюк / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Ничего не изменилось. Конечная цель россии – захватить Украину. И путин хочет взять столько, сколько сможет. Ослабить НАТО, разорвать ЕС. Конечная цель россии – борьба против свободного мира и против США", – подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в интервью CNN.

Комментируя ход переговоров, он заметил:

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"Россияне – мастера лжи, обмана и показухи. Несколько месяцев назад кремль заявил, что выведет войска от украинской границы. Что потом произошло? Они начали войну против Украины".

По его мнению, россия хочет продемонстрировать международному сообществу будто бы они готовы вести честные переговоры. Яценюк объяснил, что не верит этому, потому что Россия делала все, чтобы развязать войну.

"Путин хочет выиграть время. Несомненно, они хотят перегруппировать свои войска. Это их решение вывести группы из-под Киева. Конечно, ведь украинские вооруженные силы начали контрнаступление. А у россиян нет живой силы, боеприпасов, и они понимают, что не смогли оцепить и захватить Киев", – подчеркнул он.

На пути к миру необходимо ускорить поставки летального оружия в Украину, усилить санкции против РФ. Арсений Яценюк уверен, что "нужна сильная украинская армия и единство в рамках ЕС и НАТО": "Чем сильнее мы, тем больше у нас шансов достичь договоренности с россиянами, но не сейчас".

Что касается нейтралитета Украины, Арсений Яценюк подчеркнул:

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"Не верю в какой-либо нейтралитет в этом мире. Есть черное или белое. Либо мы под защитой НАТО, либо россия всегда будет пытаться захватить Украину".

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