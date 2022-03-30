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Арсеній Яценюк: Путін має знати, що він програє

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30 березня, 22:38
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За його словами, президент РФ Володимир Путін переоцінив силу своєї корумпованої армії, перебільшив свої сили та недооцінив українські війська
Арсеній Яценюк заявив, що Володимир Путін програє цю війну. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсеній Яценюк заявив, що Володимир Путін програє цю війну. Фото: колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що Росія має бути демілітаризована. За його словами, Україна ніколи не віддасть наших територій і поступок з нашого боку не може бути.

Про це Арсеній Яценюк повідомив в інтерв'ю CNN.

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"Як я бачу, єдине вирішення на порядку денному Росії, – це капітуляція України. Єдине рішення на нашому порядку денному – запекло боротися, захищати країну, постачати Україні летальну зброю, посилювати санкції, залишатися об’єднаними – всередині НАТО, Великої сімки та загалом у вільному світі, знаходити ще більше тих, хто підтримає боротьбу нашої держави проти Росії, та створити міцну основу для реальних мирних переговорів. Реальних, а не фейкових, які тривають зараз", – висловився експрем'єр-міністр.

За його словами, президент РФ Володимир Путін переоцінив силу своєї корумпованої армії, перебільшив свої сили та недооцінив українські війська, наш народ та Захід, який дав потужну відповідь.

Яценюк зазначив, що Путін хотів захопити Київ за кілька днів і в нього це не вийшло, а на сьогодні президент РФ вирішив провести перегрупування.

На думку експрем'єр-міністра, першочергова мета для Росії зараз – захопити східну частину України, вести бої навколо Донецька та Луганська та захопити якомога більше на півдні нашої країни, можливо, оточити певну кількість українських військ, як вони зробили 2014 та 2015-го.

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"І таким чином покращити свої переговорні позиції. Цього ми не приймемо і цього ми не можемо допустити", – наголосив Яценюк.

Він додав: першочергова мета для України та найважливіше питання – не дозволити росіянам йти далі.

"Ви знаєте, що українська армія уже почала контратаки. Тож Україна діє добре. Але нам необхідно посилити свою армію, нам потрібно більше летальної зброї, аби боротися з цим нацистським агресором. Путін має знати, що він програє. За будь-яких умов. Він програє", – підсумував Яценюк.

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